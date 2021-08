Pieaudzis vēlētāju atbalsts 'Saskaņai'

Salīdzinot ar jūlijā veikto aptauju, augustā par 1,3 procentpunktiem jeb līdz 12,6% pieaudzis partijas "Saskaņa" vēlētāju atbalsts, liecina pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma veiktās pētījumu aģentūras SKDS aptaujas dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēstīja raidījums "Panorāma", otra populārākā partija aptaujāto vidū nemainīgi bijusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kas, par spīti atbalsta sarukumam par 0,4 procentpunktiem, saņēma 7,3% aptaujāto balsu. Trešajā vietā ierindojas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), kuras atbalsts starp aptaujātajiem sasniedza 7,1% jeb par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Tai seko "Jaunā vienotība" (JV), kurai augustā novērots lielākais atbalsta kritums - kopumā šo partiju atbalstītu 6,7% aptaujāto, kas ir par 1,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Piecu procentu robežu aptaujā pārsniedza arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!", kuru atbalstīja 5% respondentu jeb par 0,6 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Otru lielāko kāpumu augustā piedzīvojusi partija "Progresīvie", kuru atbalsts augustā sasniedza 3,6%, kas bija par 0,6 procentpunktiem vairāk nekā jūlijā. Tālāk seko Latvijas Krievu savienība ar 3,3%, "Likums un kārtība" ar 3,2%, Jaunā konservatīvā partija ar 3,1% un Latvijas Reģionu apvienība ar 2,8% atbalstu.

Vairāku partiju atbalsta sarukumu "Panorāma" skaidroja, izceļot aptaujas respondentu skaitu, kuri norādījuši, ka nezina, par ko balsotu - tas palielinājies no 18,2% jūlijā līdz 23,1% augustā. Vienlaikus sarucis to personu skaits, kas vēlēšanās nepiedalītos - no 22,3% līdz 20%.

Tāpat raidījumā uzsvēra, ka aptauja veikta pirms 18. augustā lielā mērā Alda Gobzema ("Likums un kārtība") rīkotas brīvprātīgajai vakcinācijai paredzētās protesta akcijas un gājiena Rīgas centrā, kas pulcēja vairākus tūkstošus dalībnieku.