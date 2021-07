Pieaug Covid-19 ievesto gadījumu skaits; visvairāk no Krievijas

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedzis jau 21,1%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Novērojams, ka pieaug tā saucamo ievesto Covid-19 gadījumu skaits no citām valstīm. Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu skaits bija 55 (nedēļu iepriekš – 39). No šī gada 23. līdz 28. nedēļai no Krievijas ievesti 50 gadījumi, no Lielbritānijas – 20, no Spānijas – 15, no Turcijas – 15, no Somijas – 11, no Francijas – 9, no Vācijas – 8, no Ukrainas – 5 un no Gruzijas – 5.

Pagājušā nedēļā jaunatklātie Covid-19 infekcijas gadījumi samazinājās par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Vidēji vienā dienā tika veikti 7 234 testi (iepriekš – 6 971 tests) un tika atklāti 37 jauni Covid19 gadījumi (nedēļu iepriekš – 38).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēja vidēji sešus pacientus dienā (nedēļu iepriekš – 7), un slimnīcās ikdienā ārstējās vidēji 67 Covid-19 pacienti (iepriekš – 84). Saslimstība nedaudz samazinājusies visās vecuma grupās, taču izteiktāka saslimstība vērojama 20-29 gadus veco cilvēku vidū. Visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā un Pierīgā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) šobrīd ir 1 (nedēļu iepriekš – 0,77), kas norāda uz to, ka Covid-19 izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 89,6 (iepriekš – 51,6), savukārt Latvijā jūtams samazinājums – 36,1 (iepriekš 43) uz 100 000 iedzīvotāju.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, atgādina centrā.

SPKC atgādina, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi.