Pieaug klašu skaits, kas Covid-19 dēļ mācās attālināti

Aizvadītajā nedēļā visos izglītības posmos pieaudzis klašu skaits, kas Covid-19 dēļ mācās attālināti, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotie dati.

Lai arī pirmajā un otrajā mācību nedēļā, kopš skolēni atsāka klātienes mācības pēc ziemas brīvlaika, Covid-19 skāris vairāk nekā 400 izglītības iestādes.

Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) pārstāvis Jurijs Perevošķikovs pirmdien gan preses konferencē norādīja, ka kopumā situācija izglītības iestādēs nav kritiska.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja (LIZDA) Inga Vanaga portālam "Delfi" pauda, ka ar katru dienu pieaug Covid-19 saslimšana arī skolu personāla vidū.

"Protams, ka arī skolotāji un skolu tehniskie darbinieki nav izņēmums sabiedrībā, jo kopumā saslimstības rādītāji ir paaugstinājušies. Un diemžēl arī skolas arvien skaitliski vairāk pieņem lēmumus par attālinātajām mācībām, ņemot vērā Covid-19 izplatību izglītības iestādē," teica arodbiedrības vadītāja.

Perevoščikovs pirmdien skaidroja, ka Covid-19 izplatība izglītības iestādēs pērn pirms valdība noteica mājsēdi bija krietni augstāka.

Pērn laika posmā no 11. līdz 17. oktobrim no visiem nedēļā atklātajiem pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu.

"Protams, ka atsevišķas iestādes varētu būt skartas vairāk, bet atsevišķas iestādes varētu būt skartas mazāk. Tāpēc noteikt iestādei, kurā slimība nav izplatīta, kaut kādus stiprākus (Covid-19 izplatības ierobežošanas) pasākumus dotajā brīdī nebūtu pareizi," pirmdien teica epidemiologs.

Skolēnu testēšana skolās

Skolēniem Covid-19 skrīningu organizē, izmantojot klašu pūlinga metodi. Ja šajā skrīnigā ir pozitīvs Covid-19 rezultāts, katram skolēnam ir jāveic laboratoriskais tests, lai noskaidrotu, kurš vai kuri skolēni ir Covid-19 pozitīvi, portālam "Delfi" skaidroja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Saņemot pozitīvu Covid-19 testa rezultātu pēc testēšanas ar pūlinga metodi, visai klasei ir jāievēro mājas karantīna. Skolā audzēkņi atgriežas pēc tam, kad viņiem ir negatīvs Covid-19 laboratoriskā testa rezultāts.

Tāpat skolēni izmanto arī paštestus. Ja gadījumā paštests uzrāda Covid-19 saslimšanu, skolēnam ir jāveic apstiprinošais laboratoriskais tests. Ja laboratorijas testa rezultāts ir negatīvs, tad mājas karantīnu var pārtraukt visas audzēkņa kontaktpersonas.

Kopumā aizvadītajā nedēļā laikā no 10. līdz 16. janvārim, no visiem veiktajiem testiem 17% (17 219 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu. Savukārt no pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 10% (1517 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu.