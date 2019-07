Piedeguša ēdiena izraisītos ugunsgrēkos brīvdienās cietuši trīs cilvēki

Aizvadītajās brīvdienās piedeguša ēdiena izraisītos ugunsgrēkos cietuši trīs cilvēki, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Sestdien pulksten 21.29 VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspili, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka no viena ēkas dzīvokļa redzami dūmi.

Izmantojot ugunsdzēsības autokāpnes, ugunsdzēsēji iekļuva dzīvoklī caur logu, kur atklāja, ka dzīvoklī bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,02 kvadrātmetru platībā un dzīvoklī atradās cilvēks. Ugunsdzēsēji cietušo cilvēku nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem un pulksten 22.09 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt naktī uz svētdienu pulksten 1.22 ugunsdzēsēji steidzās uz Valmieru, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem izveidojies spēcīgs piedūmojums. Iekļūstot caur logu dzīvoklī, ugunsdzēsēji atvēra durvis no iekšpuses un izglāba divus cilvēkus, kuri bija cietuši un tika nodoti NMPD mediķiem.

Pulksten 1.47 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 0,2 kvadrātmetru platībā bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 123 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, 50 uz glābšanas darbiem un 23 maldinājumus.