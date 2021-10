Šie "kukuļi" paši lien ārā no aizkulisēm, bieži pat nevajag ziņotājus. Par šiem stāstiem skumjākus pandēmijas laikā būtu jāpameklē, jo, kad "sarkanā lampiņa" iedegas, proti, visa informācija saslēdzas, nereti viena puse atrodas vidēji smagā vai pat smagā stāvoklī slimnīcā, tver pēc skābekļa vai cīnās par dzīvību. Ilgi vairs nav jāgaida, lai pie otras puses, piemēram, pie ģimenes ārsta kantora, piestātu policijas mašīna, sāktos kratīšana un aizturēšana. Valsts policija Latvijā uzsākusi 14 kriminālprocesus saistībā ar fiktīvu vakcināciju pret Covid-19, tāpat arī norisinās vairākas resoriskās pārbaudes.

"Informāciju par vienu kriminālprocesu, par kuru ziņojām jau augustā un arī pagājušajā nedēļā, esam nosūtījuši (prokuratūrai) kriminālvajāšanas uzsākšanai," saka Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte. Pēdējās divās reizēs, pagājušajā nedēļā, policija "viesojās" Cēsīs un Alūksnē un tur aizturēja vēl trīs personas, divas no tām ir mediķes. Tāpat ir arī viltus vakcinētie, kuri vērsušies policijā, nākot reizēm paši atklāt pastrādāto. Tā rīkoties sabiedrību aicinājusi arī policija. Savukārt par aizdomās turētajiem mediķiem veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) Latvijas Televīzijai izteicies: "Ārstniecības personām, kas ir iesaistītas šādu pakalpojumu sniegšanā, nav vietas ārstniecības sistēmā."

No medijos izskanējušajām ziņām var spriest, ka daļā gadījumu ir ziņojumi no iedzīvotājiem, un arī šobrīd policija pārbaudot jaunu saņemtu informāciju. Oktobra sākumā plaši medijos izskanējušajā lietā par kādu skolotāju, kurai atbilstoši liecinātajam dēli esot uzdāvinājuši sertifikātu ar viltotu vakcinācijas faktu un kura pēcāk mirusi no Covid-19 Vidzemes slimnīcā, ziņotāja policijai bija kāda sieviete, vēstīja "ReTV". Viņa par šo "dāvanu" uzzinājusi no mirušās ģimenes locekļiem.

Taču nereti informācijas sniedzējas policijai ir slimnīcas, kurās nonāk ar Covid-19 slimie pacienti ar "visiem dokumentiem kārtībā". Proti, ir rakstisks apliecinājums par notikušu vakcināciju pret Covid-19. No sarunām ar ārstiem var spriest, ka slimnīcas kļūst arvien zinošākas, kā uzķert viltus vakcinācijas gadījumus, ir pat izstrādāti un visām slimnīcām izsūtīti algoritmi. Slimnīcas pavisam nesen arī pamanījušas jaunu tendenci: pacienti bailēs, ka atklās viņu pretlikumīgās darbības, iestājoties slimnīcā, saka, ka ir nevakcinējušies. Tāpēc arī tas tiek pārbaudīts. Par to, ko var atklāt, – šajā rakstā.

Kā slimnīca var atklāt viltus vakcināciju

"Situācijas, kad pats pacients atzīstas, mēdz būt," no savas pieredzes portālam "Delfi" saka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārste – pneimonoloģe Zaiga Kravale. Iespējams, viens no iemesliem ir saslimušā bažas par atšķirībām, kādas varētu būt, ārstējot