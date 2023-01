Piektdien 15 Jēkabpils slimnīcas pacienti pārvesti uz citiem stacionāriem

Piektdien 15 Jēkabpils reģionālās slimnīcas pacienti pārvesti uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā un Madonā, aģentūra LETA noskaidroja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

Ņemot vērā plūdu situāciju Jēkabpilī, pēc Jēkabpils reģionālās slimnīcas lūguma piektdien NMPD iesaistījās 15 pacientu pārvešanā uz slimnīcām Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā un Madonā. Pārvešanās iesaistījās 13 NMPD brigādes. Arī sestdien dienests seko līdz situācijai un ir gatavs palīdzēt.

Aizvadītajā diennaktī mediķu palīdzība saistībā ar evakuāciju bija nepieciešama divos gadījumos, kuros gan nebija vajadzīga hospitalizācija. Arī sestdien pacientu nogādāšana Jēkabpils reģionālajā slimnīcā nenotiek - pacienti tiek vesti uz citām tuvākajām atbilstošajām slimnīcām.

Piektdien visas NMPD Jēkabpils brigāžu atbalsta centra brigādes tika evakuētas no to pastāvīgās lokalizācijas vietas Brīvības ielā 126 uz drošākām vietām. Dienestā jau no vakardienas darbojas Ārkārtas vadības grupa.

Ir veikti visi organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu Jēkabpils brigāžu darba nepārtrauktību, tostarp pārvirzot papildu materiāltehniskos resursus. Tāpat stiprināta dienesta brigāžu gatavība arī Jēkabpilij tuvākajās pilsētās, lai var reaģēt, ja situācija pasliktināsies.

Kā ziņots, sestdien no rīta ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils sasniedzis 8,92 metrus virs novērojumu stacijas nulles punkta, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Pēdējās diennakts laikā ūdens kāpis par aptuveni 70 centimetriem, līdz 1981. gada plūdu rekordam atlikuši mazāk nekā desmit centimetri. Īsi pēc plkst.9 ūdens līmenis bija pacēlies līdz 8,92 metriem virs novērojumu stacijas nulles punkta, savukārt vēsturiski augstākais rādītājs šajā vietā fiksēts 1981. gada 31.martā - 8,97 metri virs stacijas nulles punkta.

Pilsētā turpinās aizsargdambja stiprināšana, bet pilsētā pamazām applūst arvien plašākas teritorijas.