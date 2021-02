Piektdien otro poti pret Covid-19 saņēmuši vairāk nekā 1000 cilvēki

Piektdien otro poti pret Covid-19 saņēmis 1171 cilvēks, tādējādi līdz šim visās šīs nedēļas dienās vakcināciju dienas laikā noslēguši vēl vismaz pa 1000 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Salīdzinoši pirmdien otro vakcīnu ievadīja 1160 cilvēkiem, otrdien 1598, trešdien 1280, bet ceturtdien 1286 cilvēkiem.

Tikmēr pirmo vakcīnas devu piektdien saņēmuši 123 cilvēki, kas ir 47 cilvēkiem vairāk nekā dienu iepriekš. Tas ir arī otrs labākais rādītājs šonedēļ - trešdien pirmo poti saņēma 194 cilvēki, bet otrdien, tāpat kā piektdien - 123.

Līdz ar to līdz šim kopumā pirmo poti saņēmuši 17 778 cilvēki, no kuriem 76% jeb 13 485 vakcināciju noslēguši, jo ievadīta arī otrā pote.

Kā vēstīts, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" saņemtas 3600 vakcīnas devas.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.