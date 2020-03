Piektdien vētras skartajos novados gaidāma nepatstāvīga elektroapgāde; izraisīti 460 elektrotīkla bojājumi

Vētra, kas aizvadītajā naktī šķērsoja valsts teritoriju, izraisīja vairāk nekā 460 elektrotīkla bojājumus, portālu "Delfi" informēja AS "Sadales tīkls". Piektdien vētras skartajos novados ir gaidāma nepatstāvīga elektroapgāde Lielākos postījumus elektrotīklā vētra izraisīja Vidzemē un Latgalē. Tos galvenokārt izraisīja spēcīgā vēja ietekmē elektrolīniju vados iegāzti koki un ieķērušies koku zari, kas pārrāva elektrolīniju vadus un bojāja balstus.

Jau vēstīts, ka spēcīgā vētra, kas ceturtdienas vakarā plosās visā Latvijā, Aknīstē laupījusi divu cilvēku dzīvības, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegtā informācija. Aknīstē koks nogāzies uz vieglās automašīnas, un bojā gājuši divi cilvēki

Nepatstāvīga elektroapgāde piektdien vētras skartajos novados paredzama, jo elektrotīkla dispečeri veiks pārslēgumus elektrotīklā, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu klientu elektroapgādi, un tiks veikts tehniski sarežģīts un laikietilpīgs darbs kā nogāzto koku zāģēšana, trūkušo vadu savienošana un elektrolīniju balstu nomaiņa. Daudzviet elektrotīkls bojāts mežos un purvainās vietās, kur darbs ar specializēto tehniku ir apgrūtinošs.

Kopumā plašās spēcīgā vēja darbības zonas dēļ un reģistrētajiem tehnoloģiskajiem traucējumiem AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīklā vētras kulminācijas brīdī ap plkst. 2.30 īslaicīgi elektroapgādes traucējumi bija 38 000 klientu. Lielākajai daļai klientu elektrības piegāde tika operatīvi atjaunota un šorīt ap pulksten 7 bez elektroapgādes ir vēl aptuveni 10 000 klientu visā Latvijā. AS "Sadales tīkls" turpina darbu pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk novērstu elektrotīkla bojājumus un atjaunotu klientiem elektroapgādi.

"Atbilstoši meteorologu prognozēm vētras kulminācija bija naktī ap plkst. 2, kad būtiski pieauga arī elektrotīkla bojājumu skaits. Ņemot vērā, ka jau vakar sākām strādāt pastiprinātā režīmā, elektroapgādes atjaunošanas darbs noritēja visu diennakti. Nakts laikā dispečeri veica pārslēgumus elektrotīklā, lai nodrošinātu klientiem elektroapgādi no elektrolīnijām, kuras nav bojātas, un dažu stundu laikā līdz plkst.6 elektroapgādes atslēgumu skaits tika samazināts no 38 000 līdz 14 000," informēja "Sadales tīkls" izpilddirektors Sandis Jansons.

Šobrīd ir reģistrēti vairāk nekā 460 vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkla bojājumi, un to novēršanu uzņēmums uzsācis agri no rīta, jo naktī, sliktas redzamības apstākļos, veikt darbu elektrotīkla tuvumā bija bīstami. Bojājumu novēršanā ir iesaistītas 309 elektromontieru brigādes ar 827 darbiniekiem, mobilizētas visas specializētās tehnikas vienības. "Vispirms veiksim darbu, lai atjaunotu vidējā sprieguma elektrolīnijas, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem simtiem klientu, un tad turpināsim darbu, lai novērstu zemsprieguma elektrotīkla bojājumus. Tiklīdz kāds no vidējā sprieguma elektrotīkla bojājumiem tiks novērsts, elektroapgāde tiks atjaunota plašākam klientu lokam," piebilst Jansons.

Ja klienti ir saņēmuši īsziņu vai e-pastu ar informāciju par elektroapgādes pārtraukumu, "Sadales tīkls" aicina nenoslogot bojājumu pieteikšanas tālruni, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās. Tāpat aktuālā informācija par elektroapgādes pārtraukumiem ir pieejama mājas lapas www.sadalestikls.lv Digitālajā kartē. AS "Sadales tīkls" pirms bojājumu pieteikšanas aicina pārbaudīt drošinātājus, jo nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar automātslēdža vai ievada drošinātāja ieslēgšanu.

AS "Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem gaisvadu elektrolīniju tuvumā un par bīstamām situācijām elektrotīkla tuvumā informēt AS "Sadales tīkls" vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot pa tālruni 8404 vai 112.