Piektdien visvairāk jauno Covid-19 gadījumu atklāts Rīgā un Daugavpilī un tās apkārtnē

No piektdien Latvijā atklātajiem 259 jaunajiem Covid-19 gadījumiem 108 reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Rīgā kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 873 cilvēkus.

Piektdien 25 jauni Covid-19 gadījumi atklāti Daugavpilī, kur kopējais aktīvo saslimušo skaits sasniedzis 163. Pa desmit jauniem saslimšanas gadījumiem fiksēts arī apkārtējās pašvaldībās - Krāslavas un Daugavpils novados.

Aglonā vakar reģistrēti astoņi jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, Jēkabpilī - septiņi, bet Liepājā, Stopiņu un Madonas novados - pa pieciem jauniem gadījumiem. Slimība ir atgriezusies arī Ventspils, Gulbenes, Varakļānu un Balvu novados, bet tur saslimušo nav vairāk par pieciem.

Kā ziņots, piektdien Latvijā atklāti 259 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina SPKC dati.

Pagājušajā diennaktī miruši četri ar Covid-19 inficēti cilvēki, un arī šis ir lielākais rādītājs, kāds vienā diennaktī līdz šim reģistrēts Latvijā.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem, bet trīs - vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 54 ar Covid-19 inficētie.

Ka atzina SPKC pārstāve Ilze Arāja, liela daļa inficēto ir saistīta ar jau iepriekš atklātajiem slimības uzliesmojumiem.

Piemēram, turpinot pastiprinātu testēšanu Vecpiebalgas pusē, ir atklāti vairāki šādi gadījumi, sekundārie gadījumi esot arī Dundagā, kas ir bijuši saistīti ar uzliesmojumu zivju pārstrādes uzņēmumā "Līcis-93" un Covid-19 tiek konstatēts iepriekš par kontaktpersonām atzītajiem cilvēkiem.

Arī, piemēram, Daugavpilī daudzi jaunatklātie gadījumi esot saistīti jau ar zināmiem inficēšanās gadījumiem, skaidroja Arāja, norādot, ka, protams, ir arī atsevišķi jauni inficēšanās gadījumi.

Aizvadītajā diennaktī veikti kopumā veikti 5632 Covid-19 testi, līdz ar to diennakts laikā atklāto pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testēto skaitu sasniedzis līdz šim augstāko punktu - 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 4467 personas, bet atveseļojušās - 1357.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 27 jauni Covid-19 pacienti, un arī šis rādītājs ir tuvs 21.oktobrī fiksētajam negatīvajam rekordam, kad slimnīcās tika ievietots 31 Covid-19 pacients.

Vakar no Latvijas slimnīcām izrakstīti 13 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 127 pacienti, no kuriem 119 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi - ar smagu slimības gaitu. Salīdzinoši vakar tika ziņots par desmit pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas ar Covid-19 gaita.

Kopš Covid-19 parādīšanās no slimnīcām izrakstīti kopumā 322 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir izteikusies, ka Latvijas slimnīcās ir aptuveni 250 gultasvietas Covid-19 pacientiem, bet pēc šīs robežas pārsniegšanas būtu jādomā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pārorganizēšanu.