Piektdienas rītā autoceļi visā valsts teritorijā apledojuši un vietām sniegoti. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, sniegotos ceļa posmu attīra no sniega, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Braukšanas apstākļu uzlabošanai uz ceļiem strādā 171 ziemas dienesta tehnikas vienība, norāda LVC.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, Siguldas šosejas (A2) visā posmā, Valmieras šosejas (A3) visā posmā, Rīgas apvedceļa (A4) visā posmā, Rīgas apvedceļa (A5) visā posmā, Daugavpils šosejas (A6) visā posmā, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, posmā no Blīdenes līdz Skrundai un posmā no Kalvenes līdz Liepājai; Ventspils šosejas (A10) visā posmā, Jēkabpils-Terehova šosejas (A12) visā posmā, Rēzeknes šosejas (A13) visā posmā, Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi vien Bauskas un Jelgavas apkaimēs.

LVC aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, it īpaši rīta un vakara stundās. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ieplānot papildu laiku ceļam.