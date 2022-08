Pieņemam un lamājam – par ko Latvijā strostē 'Doždj'?

"Doždj" ir viens no 23 Krievijas medijiem, kas pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā pārcēlās uz Latviju. No visiem "iebraucējiem" "Doždj" jeb "TV Rain" izceļas ar divām lietām. Pirmkārt, tas ir vienīgais medijs, kurš Latvijā oficiāli reģistrējās, kas nozīmē – pakļāvās Latvijas likumiem un pārbaudēm. Otrkārt – tieši šis medijs pēc tam, kad Latvijā to uzņēma ar atplestām rokām, tika virtuāli apmētāts ar "jūs esat Krievijas propaganda" veida "akmeņiem". Spriežot pēc mediju ekspertu un žurnālistu cunftes pārstāvju teiktā, žurnālistikas profesionālos baušļus "Doždj" nav pārkāpis. Taču līdz ar medijiem, "emigrējušiem" no Krievijas, Latvijā "ieceļoja" arī izlūkošanas un informatīvās telpas drošības riski, kurus noslaucīt no dienaskārtības nepavisam nevar, "Delfi" atklāj drošības dienestā.



"Doždj" ir neērtais pabērns. Martā, kad Krievijā ieviesa kara cenzūru, televīzija no skatītājiem atvadījās uz nenoteiktu laiku. Taču šo televīziju kopš 2017. gada aizliedza arī Ukrainā, kad tā kartē atzīmēja, ka okupētā Krima ir Krievijai, ne Ukrainai piederoša teritorija. Medija pārstāve Nataļja Sindejeva tolaik publiski skaidroja – "TV Rain", attēlojot Krimu kā Krievijai piederošu teritoriju, pakļāvās Krievijas likumiem.

Izlūkošanas un informatīvās ietekmes riski



Kopumā kopš kara sākuma no Krievijas Latvijā ieceļojuši vairāk nekā 200 žurnālisti no 23 neatkarīgiem Krievijas medijiem. Valsts drošības dienesta (VDD) vērtējumā, šobrīd ar riskiem ir saistāma jebkuras personas ieceļošana no Krievijas vai Baltkrievijas neatkarīgi no cilvēka profesionālās piederības. Attiecībā tieši uz mediju nozari VDD norāda – Krievijas neatkarīgo mediju Latvijā uzsāktā darbība, kas ir vērsta pret Putina režīmu, Krievijas varas iestādēm liks pievērst pastiprinātu uzmanību arī mūsu valstij.