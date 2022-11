Piešķir 40 200 eiro kompensācijas samaksāšanai hokejā pārslogotajam jaunietim

Valdība otrdien lēma piešķirt Veselības ministrijai (VM) 40 200 eiro, lai atmaksātu Augstākās tiesas (AT) piespriesto morālā kaitējuma kompensāciju kādam nepilngadīgam sportistam saistībā ar kaitējumu, ko viņam izraisījis veselības stāvoklim nepiemērots treniņu režīms.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš AT bija vērtējusi lietu, kurā prasītājs ir kāds nepilngadīgais sportists, kurš hokeja treniņa laikā zaudēja samaņu un viņam iestājās klīniskā nāve. Ātrās medicīniskās palīdzības brigāde jaunietim sniedza neatliekamo palīdzību, atjaunojot sirds ritmu, savukārt vēlāk pēc ilgstošas ārstēšanās prasītājam implantēts EKS defibrilators, pēc tam kontrindicētas fiziskās piepūles, vēlāk piešķirta otrās grupas invaliditāte uz mūžu.

Prasītājs cēla tiesā prasību pret hokeja treneri, sporta klubu un Latvijas valsti VM personā par morālā kaitējuma kompensāciju 711 435 eiro apmērā sakarā ar veselībai nodarīto kaitējumu un sakropļojumu. Prasītājs norādīja, ka vairākus gadus trenējies hokejā un ir ticis atzinīgi novērtēts gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Neraugoties uz prasītājam jau 11 gados elektrokardiogrammā konstatēto izmaiņu dēļ rekomendēto fiziskās slodzes samazināšanas nepieciešamību, regulāri divas reizes dienā notika treniņi ar lielu fizisko slodzi.

Lai pamatotu prasījumu par kaitējuma atlīdzināšanu, kas cēlies no neatļautas darbības un nolaidības, prasībā norādīts, ka sporta klubs un tā treneris nodarījis prasītāja veselībai kaitējumu, izmantojot prasītāja veselības stāvoklim neatbilstošu treniņa programmu, bet VM ir atbildīga par sporta ārstes rīcību, jo viņa nepaziņoja vecākiem un trenerim par to, ka prasītāja veselības stāvoklis neļauj piedalīties treniņos un ka ir jāsamazina treniņu slodze.

Rezultātā AT lēma, ka VM, trenerim un sporta klubam solidāri būs jāizmaksā 40 000 eiro liela morālā kaitējuma kompensācija.

VM rīkojuma projektā skaidrots, ka, saskaņā ar Civillikumu, vairākas personas, kas kopīgi izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, atbild solidāri par zaudējumu, kas ar to nodarīts. Vienlaikus solidāras saistības pastāvēšanas gadījumā saistība netiek dalīta vispār, proti, nav jāvērtē, cik lielā mērā katras personas darbības vai bezdarbības pamatotība un tiesiskums ir radījušas kreditora tiesību aizskārumu, bet gan tikai tas, vai ir pamats atzīt solidāras saistības (atbildības) esību. Tas nozīmē, ka prasītājs var prasīt no jebkura atbildētāja, lai tas izpilda saistību, kas atsvabina pārējos atbildētājus no viņu saistības.

VM norāda, ka šajā lietā pārējie atbildētāji ir 72 gadus vecs pensionārs un sporta klubs, kurš pēc publiski pieejamas informācijas neveic aktīvu saimniecisku darbību un negūst peļņu no tās. Līdz ar to, VM nav šaubu, ka prasītājs AT sprieduma izpildi prasīs no atbildētāja, no kura ir vieglāk šādu naudas summu atgūt, proti, no ministrijas.

Līdz ar to valdība plāno piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 40 200 eiro apmērā, lai VM veiktu atlīdzības izmaksu par morālo kaitējumu saistībā ar veselībai nodarīto kaitējumu un sakropļojumu 40 000 eiro apmērā un likumiskos soda procentus 200 eiro apmērā.

Pēc tam, kad prasītājam tiks izmaksāts morālā kaitējuma atlīdzinājums, VM atbilstoši Civillikumā noteiktajam vērsīsies pie pārējiem atbildētājiem ar prasību par atbilstošu atlīdzību. Tas nozīmē, ka VM atgūto atlīdzību no pārējiem atbildētājiem ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumos.