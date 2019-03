Piešķir finansējumu, lai KM varētu pārsūdzēt spriedumu Gaismas pils būvnieku lietā

Kultūras ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saņems 60 081 eiro, lai samaksātu valsts nodevu par apelācijas sūdzības iesniegšanu par valstij nelabvēlīgo spriedumu Gaismas pils būvnieku civillietā.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa daļēji apmierinājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) būvnieku - pilnsabiedrības "Nacionālo būvkompāniju apvienība" - prasību un no Kultūras ministrijas (KM) par labu būvniekiem piedzinusi 9 272 319 eiro.

Tāpat tiesa lēma no KM par labu būvniekiem piedzīt tiesas izdevumus 60 083 eiro. Kopumā tas veido aptuveni 9 332 403 eiro.

Jau uzreiz pēc sprieduma KM valsts sekretāre Dace Vilsone komentēja, ka šis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums "nekad un ne pie kādiem apstākļiem nestāsies spēkā". KM bija apņēmusies pārsūdzēt spriedumu.

Rīkojuma projekta anotācijā KM norāda, ka tā savu viedokli civillietā nav mainījusi un uzskata, ka prasītājs ir nepamatoti cēlis tiesā prasību par parāda piedziņu, jo KM pilnībā norēķinājusies par LNB būvdarbiem, līdz ar to par spriedumu iesniegs apelācijas sūdzību.

Civilprocesa likums noteic, ka par prasību, kas novērtējama naudas summā un kas pārsniedz 711 435 eiro, maksā valsts nodevu šādā apmērā: 8715 eiro plus 0,6% no prasības summas, kas pārsniedz 711 435 eiro. Ņemot vērā minēto, par apelācijas sūdzības iesniegšanu tiesā, ar kuru tiek pārsūdzēts spriedums daļā, ar kuru no valsts KM personā nolemts piedzīt 9 272 319 eiro, maksājama valsts nodeva 60 080,31 eiro apmērā.

KM norāda, ka tā izvērtējusi iespējas apmaksāt valsts nodevu 60 080 eiro apmērā 2019. gadā apstiprinātā budžeta ietvaros un secinājusi, ka ministrijai nav brīvu līdzekļu nodevas samaksai, kā arī nav iespēju atrast finansējumu citās budžeta programmās.

Pilnsabiedrības "Nacionālo būvkompāniju apvienība" prasība par 11,45 miljonu eiro piedziņu no valsts tiesā nonāca pērnā gada sākumā. Pēcāk tiesas sēdēs prasītāji lūdza palielināt no KM piedzenamo naudas apjomu līdz aptuveni 12,06 miljoniem eiro. Savukārt atbildētājs – KM – tiesai iesniedza lūgumu atstāt lietu bez virzības.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar pieteikumu tiesai, pilnsabiedrības pārstāvji uzskatīja, ka tai par LNB ēkas būvniecības procesu pienākas parāda summa teju 10 miljonu eiro apmērā, līgumsods un nokavējuma procenti.