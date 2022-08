Pikniks, gidu cīņas, koncerti – Rīgas svin dzimšanas dienu

Sestdien, 20. augustā, ar "drosmīgo dziesmu svētkiem", gardākās kūkas un smieklu konkursu, tostiem un atzīšanos mīlestībā no pulskten 12 līdz 20 Vecrīgā notiks Rīgas 821. dzimšanas dienas svētku pikniks, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Pulksten 12 ar pūtēju kvinteta uzstāšanos no Rīgas biržas balkona notiks svinīgā svētku atklāšana. Doma laukumā dienas laikā uzstāsies jauniešu pūtēju orķestris "Auseklītis", "Tenoru trio", zvanu ansamblis "Campanella", Laimis Rācenājs un "Mariachi Baltica" un citi kolektīvi.

Tāpat viesi tiek aicināti piedalīties "drosmīgo dziesmu svētkos", kuru laikā koru solistu un diriģenta Artūra Gaiļa vadībā kopā tiks izdziedāta virkne latviešu dziesmu. Pulksten 14 konkursā tiks noskaidrota Rīgas gardākā kūka. To dalībnieki aicināti izcept paši un sestdien nogādāt konkursa žūrijai Doma laukumā. Vakara noslēgumā ar galā koncertu viesus priecēs operdziedātāja Sonora Vaice.

Doma baznīcas pakājē no pulksten 12 līdz 18 darbosies radošās darbnīcas bērniem un norisināsies "slackline" apmācības.

Pulksten 12 Rātslaukumā kopā ar Daini Grūbi notiks "tostu torņa" atklāšana. Svētkus ieskandinās jauniešu pūtēju orķestris "Auseklītis". Dienas laikā šeit uzstāsies jauniešu koris "Balsis", operdziedātaja Ilona Bagele un akordeoniste Inita Āboliņa, dziedātāja Kristīne Pāže, mūziķis Rūdolfs Macats un grupa "Ezeri" ar Imanta Kalniņa dziesmām.

Savukārt pulksten 16 Rātslaukumā norisināsies Rīgas gardāko smieklu konkurss, bet visas dienas garumā svētku viesi aicināti kāpt tornī, lai publiski teiktu dzimšanas dienas tostus. Pulksten 18.15 notiks sadancošanās ar Rīgas Danču klubu.

No pulksten 12 līdz 18 Rīgas dzimšanas dienas piknika viesi varēs vērot "slackline" mākslinieku pāreju un paraugdemonstrējumus no bijušās RTU ēkas, Kaļķu ielā 1 uz Rīgas Rātsnamu.

Līvu laukumā aktieri Meinards Liepiņš un Artis Jančevskis aicinās ikvienu svētku viesi atzīties mīlestībā mammai, draugam, Rīgai. Savukārt Torņa ielā Rīgas dzimšanas dienas piknika laikā uzstāsies jauniešu koris "Balsis", jauniešu pūtēju orķestris "Auseklītis", Laimis Rācenājs un "Mariachi Baltica", kā arī zvanu ansamblis "Campanella".

Tāpat piknika ietvaros notiks Torņa ielas svētki, kuros izskanēs kontrabasista Staņislava Judina solo programma, uzstāsies dziedātāja MARTA, bet vakara noslēgumā klausītājus ar koncertu iepriecinās mūziķe KATŌ. No pulksten 12 līdz 18 Arhitektu namā darbosies radošās darbnīcas.

Rīgas dzimšanas dienas svētku piknika laikā iedzīvotāji aicināti vērot gidu cīņas, kuru laikā Rīgas vēsturnieki un zinātnieki sacentīsies savās zināšanās. Pulcēšanās tūrēm pulksten 14, 15 un 16 notiks pie Pulvertorņa.

Savukārt Rīgas biržas pagalmā no pulksten 17 līdz 18 notiks jauno dzejnieku dzejas lasījumi ar surdotulkojumu.

Sestdien viscaur Vecrīgai būs izvietoti piknika galdi. Piknika cienastu ikviens aicināts atnest pats vai iegādāties kādā no svētku restorāniem. Doma laukumā, Rātslaukumā un Jēkaba ielā šajā dienā darbosies restorāns "Kaļķu vārti", "Entresol", "Garage", "Osta", "Tinto", "K.K. fon Stricka villa", "Equus", "Kolonāde. Mūsu stāsti", "Cuba Cafe", "B.Bārs", "Herbārijs", "Uztin vrapu", "Naturli Food Truck Latvia", "Re'chef", "Borščs", "Taste Maker", "Valmiermuižas alus", "Rankas vīns", "Nosaints Bar", "Bowl digger" un "Buržujs".

Ņemot vērā gaidāmos laikapstākļus, Vecrīgā būs nodrošināta iespēja atvēsināties. Herdera laukumā varēs uzpildīt dzeramo ūdeni bez maksas.

Daudzviet gaidāmi satiksmes ierobežojumi



Tāpat svētku dienā Vecrīgā būs noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Proti, no sestdienas, 20. augusta, pulksten 6 līdz svētdienas, 21. augusta, pulksten 1 vairākās vietās tiks slēgta transportlīdzekļu, tajā skaitā arī elektrovilcieniņu, velorikšu, elektroskūteru un citu elektrisko pārvietošanās līdzekļu satiksme.

Satiksmes ierobežojumi būs spēkā Doma laukumā, Zirgu ielā, posmā no Doma laukuma līdz Meistaru ielai, Jēkaba ielā, posmā no Doma laukuma līdz Mazai Trokšņu ielai, Pils ielā, posmā no Doma laukuma līdz Miesnieku ielai un Smilšu ielā, posmā no Doma laukuma līdz Vaļņu ielai.

Tāpat satiksmes ierobežojumi gaidāmi Herdera laukumā, Vaļņu ielā, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai un Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Savukārt no 19. augusta pulksten 8 līdz 21. augusta pulksten 1 minētajās vietās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

Viktorīnas un "Pērkona" koncerts apkaimju svētkos



Sestdien arī Pļavniekos, Purvciemā un Imantā notiks apkaimes svētki. No pulksten 12 Pļavnieku un

Purvciema apkaimes svētku svinētāji tiks gaidīti Dreiliņa kalna pakājē

Šeit svētku laikā notiks dienesta suņu šovs, uzstāsies vairāki muzikāli kolektīvi un būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās. Pulksten 17 ar svētku koncertu priecēs leģendārā grupa "Pērkons" un RTU vīru koris "Gaudeamus". Vakara izskaņā – teātra izrāde "Aidā piknikā!".

Visas dienas garumā apkaimju svētku norises vietā norisināsies lielās dārza spēles, viktorīna par Purvciema un Pļavnieku apkaimi, kā arī burbuļu šovs.

Imantas apkaimes svētku viesi sestdien tiek aicināti doties uz Slokas ielas gājēju promenādi, kur no pulksten 11.30 varēs piedalīties rīta rosmē ar vidējās paaudzes deju kolektīvu "Imantieši".

Dienas laikā sanākušos ar koncertu priecēs dziedātāja KATŌ, grupa "Rīgas Modes" un repa apvienība "Brīvrunu projekts". Visu dienu apkaimes svētkos darbosies arī radošās darbnīcas, notiks diskusija par Anniņmuižas parka nākotni un pastaiga pa Imantu gida pavadībā. Aijas Vītoliņas koncerts Vērmanes dārzā un brīvdabas kino pie Rumbulas peldvietas Rīgas vasaras kultūras programma šonedēļ turpināsies arī prieka mirkļu parkos, kur 18. augustā plkst. 20.00 gaidāms dziedātājas Aijas Vītoliņas koncerts, savukārt Viesturdāzā notiks cirka nodarbības ģimenēm ar bērniem. Savukārt 20. augustā pie Rumbulas peldvietas būs iespēja vērot brīvdabas kino.

Kā ziņots, pēc domē paustā, kopējais Rīgas vasaras kultūras programmas 2022. gada budžets ir aptuveni 1,3 miljoni eiro. Domē gan nenorāda, cik izmaksājuši konkrēti Rīgas 821. dzimšanas dienas svētki, skaidrojot, ka šogad nenotiek "Rīgas svētki" trīs dienu garumā, tāpēc arī izmaksas nav salīdzināmas ar citiem gadiem.

Kopējā 2022. gada Rīgas vasaras kultūras programma gandrīz 60 dienas norisinās dažādās galvaspilsētas apkaimēs, padarot kultūras pasākumus pieejamus ne vien rīdziniekiem un pilsētas viesiem no Latvijas, bet arī ārvalstu tūristiem.

Arī 2021. nenotika "Rīgas svētki", un Rīgas vasaras kultūras programma izmaksāja 381 341 eiro, 2020. gadā "Rīgas svētki" izmaksāja 399 746 eiro, bet 2019. gadā "Rīgas svētki" izmaksāja 493 535 eiro.

Lai gan izmaksas no gadu uz gadu nav salīdzināmas, domē aicina ņemt vērā, ka situācija pasaulē un Covid-19 pandēmijas sekas atstājušas ietekmi arī uz kultūras nozari, sadārdzinot dažādus pakalpojumus. Gan mākslinieku pakalpojumi, gan tehniskais nodrošinājums šobrīd – 2022. gadā – maksā vairāk.