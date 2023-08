Pildegovičs kļūs par ANO DPLatvijas sekretariāta speciālo uzdevumu vēstnieku

Bijušais Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildegovičs no 5. augusta pildīs Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē (DP) sekretariāta speciālo uzdevumu vēstnieka-sekretariāta vadītāja amata pienākumus, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diplomātisko un konsulāro dienestu Pildegovičs sāka 1994. gadā NVS valstu nodaļā kā galvenais speciālists. Vēlāk viņš ieņēma ĀM Āzijas un Āfrikas valstu nodaļas vadītāja, valsts sekretāra palīga un preses sekretāra amatus.

Pildegovičs no 2000. līdz 2006. gadam bija Valsts prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos un no 2006. līdz 2007. gadam vadīja Valsts prezidenta kanceleju. Savukārt no 2007. gada līdz 2012. gadam Pildegovičs bija Latvijas vēstnieks ASV un Meksikā.

2012. gada jūlijā viņš tika iecelts par valsts sekretāra vietnieku - politisko direktoru. ĀM valsts sekretāra pienākumus Pildegovičs pildīja kopš 2013. gada maija. 2018. gadā pastāvīgā pārstāvja ANO Ņujorkā amatā Pildegovičs nomainīja vēstnieku Jāni Mažeiku.

Pildegovičs 1994. gadā absolvēja Sanktpēterburgas Valsts universitātes Austrumu fakultāti, no 1990. līdz 1991. gadam studējot ķīniešu valodu Pekinas svešvalodu institūtā. 1995. gadā Pildegovičs studēja diplomātijas specialitātē Stenforda universitātes Hūvera institūtā, savukārt no 1998. līdz 1999. gadam ārlietu dienesta specialitātē Oksfordas universitātē. Viņš pārvalda angļu, krievu un ķīniešu valodu.