Pīlēns: koalīcija ar 'Progresīvajiem' būtu pārāk liels 'ideoloģisks mikslis'

Koalīcija, kurā "Jaunajai vienotībai" (JV), Nacionālajai apvienībai (NA) un "Apvienotajam sarakstam" (AS) būtu piepulcēta partija "Progresīvie", būtu pārāk liels "ideoloģisks mikslis", šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Radio pauda viens no AS līderiem Uldis Pīlēns.

Pēc Pīlēna vārdiem, pašlaik koalīcijas veidošanas sarunās partijas esot "zondāžas stāvoklī", kad katra partija piesaka sev svarīgos jautājumus. Viņa skatījumā, sarunu temps varētu būt nedaudz lielāks, bet kopumā viss ritot normāli.

Pīlēns ir pārliecināts, ka koalīcija arī ar 54 balsīm būtu rīcībspējīga. Viņš atzina, ka "Progresīvos" koalīcijā vēlas redzēt JV, bet NA un AS to īsti nevēlas, jo "tas būtu pārāk liels ideoloģisks mikslis". Pēc Pīlēna vārdiem, pagaidām no JV par labu koalīcijas paplašināšanai vairāk izskanot "tehniski argumenti", ka ar lielāku balsu vairākumu būtu vieglāk strādāt komisijās.

Skaidrojot nevēlēšanos strādāt kopā ar "Progresīvajiem", Pīlēns atsaucās uz iepriekšējās valdības pieredzi, kur atkāpes no ideoloģijas maksājušas vietas Saeimā "Attīstībai/Par" un "Konservatīvajiem".

Aicināts konkretizēt, kādas ideoloģiskas pretrunas varētu būt ar "Progresīvajiem", Pīlēns atzīmēja, ka šī saraksta līderi līdzšinējā darbā bijuši vien algoti darbinieki, neesot zināms, kāda esot viņu stresa noturība, un arī darbs Rīgas domē neesot bijis bez kļūdām. Galvaspilsētas pašvaldībā koalīcijā kopā strādā gan "Progresīvie", gan AS ietilpstošā Reģionu apvienība. Tāpat Pīlēns labprāt redzētu, lai "Progresīvie" ar saviem balsojumiem parāda valstisku stāju, kaut vai strādājot opozīcijā.

Taujāts, par kādām nozarēm AS grib uzņemties atbildību, Pīlēns konkrētas jomas nenosauca. Savukārt vaicāts, vai pati AS, kas sastāv no vairākām partijām un strāvojumiem, nesašķelsies, Pīlēns pauda viedokli, ka šādai skepsei neesot pamata.

Šodien turpināsies partiju sarunas par jaunās koalīcijas izveidi 14. Saeimā.

14. Saeimas vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza "Jaunā vienotība", kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus, seko Zaļo un zemnieku savienība – 16, "Apvienotais saraksts" – 15, Nacionālā apvienība – 13, "Stabilitātei!" – 11, "Progresīvie" – 10 un "Latvija pirmajā vietā", kura ieguvusi deviņus mandātus.