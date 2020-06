Pilnā sastāvā ievēlēta Tiesnešu ētikas komisija

Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā otrdien, 2. jūnijā, par Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem ievēlēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Kraukle, informēja Tiesu administrācijā.

Līdz ar to Tiesnešu ētikas komisija ir pilnā sastāvā, jo pārvēlēti visi astoņi locekļi, kam bija beidzies pilnvaru termiņš.

Vēlēšanu pirmajā kārtā 26. maijā Tiesnešu ētikas komisijā tika ievēlēta Vidzemes rajona tiesas tiesnese Baiba Lielpētere, Rēzekenes tiesas tiesnese Aiga Jermacāne, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Madara Ābele, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Lauma Paegļkalna, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple, kā arī Senāta senatores Inese Laura Zemīte un Dace Mita.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas. Ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk nekā divas reizes pēc kārtas.

Tiesnešu konference piecus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs - no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus – no Augstākās tiesas (Senāta) izvirzīto kandidātu vidus.