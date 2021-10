Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju skaits Latvijā tuvojas vienam miljonam

Pilnībā vakcinācijas pret Covid-19 procesu pabeiguši 998 647 jeb 53% Latvijas iedzīvotāju, tādējādi strauji tuvojoties viena miljona atzīmei, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Jāņem vērā, ka NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Četrās darbadienās Latvijā vakcinēts 46 301 cilvēks jeb vidēji dienā 11 576 cilvēki, kas atpaliek no augstākās vakcinēšanās aktivitātes pavasara beigās un vasaras sākumā, taču ir uz pusi augstāk nekā "klusajos" vasaras mēnešos.

Tomēr tie ir nedaudz zemāki par aizvadītajā nedēļā četru darbadienu laikā veikto pošu daudzumu, jo tad tika savakcinēti 57 728 cilvēki, lai gan NVD statistika vēl varētu mainīties, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā.

Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet vasarā šie rādītāji samazinājās pat trīskārt.

Kopumā ceturtdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 10 600, to skaitā 5153 saņēmuši pirmo poti no divām, 2100 - otro poti, bet 2474 sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Vakar Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījās 378 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Veselības centra 4" un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas mediķi, sapotējot attiecīgi 1484, 806 un 415 pacientus. Nedaudz vairāk par 300 pacientiem sapotējuši Rēzeknes slimnīcā un "Dzelzceļu veselības centrā".

No visiem poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 2270 seniori vecumā virs 60 gadiem, 919 personas ar hroniskām slimībām un 481 ārstniecības persona.

Tāpat trešdien papildu poti jeb balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 873 cilvēki. Tā dēvēto "trešo poti" pret Covid-19 Latvijā līdz šim varēja saņemt tikai cilvēki ar ļoti novājinātu veselību jeb imūnsupresijas pacienti. Savukārt no 6.oktobra vakcīnas papildu deva tiek piedāvāta arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem. Balstvakcināciju var veikt tad, kad būs pagājuši seši mēneši pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas.

No NVD datiem izriet, ka līdz ceturtdienai Latvijā veikta jau 8141 balstvakcinācija pret Covid-19.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 924 189 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmis 917 401 cilvēks, bet vakcinācijas procesu noslēguši 998 647 cilvēki.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 60,4% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 53% iedzīvotāju.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 62,1% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021. gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēguši 60,4% Latvijas iedzīvotāji vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.