'Pilsētnieki tehnokrāti ar izaicinājumu laukos' – Kustība 'Par!' kongresā vērtē padarīto

Triju gadu laikā kopš politiskās partijas "Kustība "Par!"" dibināšanas katrās vēlēšanās triju partiju apvienības "Attīstībai/Par" ietvaros ir uzrādīti labi rezultāti, īpašu virsotni kopā ar vēl vienu partneri "Progresīvie" sasniedzot augustā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Panākumu spārnota partija "Kustība "Par!"" sestdien, 10. oktobrī, kongresā Bulduros kaldināja plānus pašvaldību vēlēšanām jaunajos novados pēc apvienības "Attīstībai/Par" ministra Jura Pūces ierosinātās reformas.

Klātesot vairāk nekā 40 delegātiem un līdzīgam skaitam kongresā piedaloties attālināti, plašā zālē un pie reti izvietotiem galdiem sēžot un sejas aizsegus lietojot, "Kustība "Par!"" kongress uzklausīja partijas vadības ziņojumus, ministru un deputātu uzrunas, kā arī pārvēlēja Pārskata padomi. Tāpat tika uzklausīta vispārēja vīzija "DzīvesVieta" par redzējumu, ko partija grasās piedāvāt pašvaldību vēlēšanās nākamā gada jūnijā.

Kongresā klātesošie partijas biedri saņēma īpaši šim gadījumam veidotu brošūru par partijas veidošanas laiku un darbošanos trijos gados, digitālu versiju saņemot arī tiem, kas nepiedalījās klātienē. Partijā ir vairāk nekā 1000 biedru un atbalstītāju astoņās nodaļās septiņās Latvijas pilsētās un novados, kā arī vienā Lielbritānijā Londonā.

"Kustībai "Par!"" ir apritējuši trīs gadi, un šajā laikā partija kopā ar apvienības "Attīstībai/Par" partneriem ieguvuši vietas Saeimā, Eiropas Parlamentā un Rīgas domē. Nākamā gada pašvaldību vēlēšanas partijai būs pirmās. "Attīstībai/Par" veido partijas "Latvijas Attīstībai", "Izaugsme" un "Kustība "Par!"".

Partijas vadītājs un apvienības "Attīstībai/Par" līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts uzrunā kongresā, kas notika dienu pēc valdības pretrunīgi vērtētā un veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) neatbalstītā lēmuma par Rīgas maratona atcelšanu, aicināja rādīt piemēru, ka var apzinīgi un saprātīgi izvairīties no Covid-19, jo visiem būs jāiemācās sadzīvot ar šādiem apstākļiem uz ilgu laiku. Viņš pateicās ministrei par darbu pandēmijas laikā, kā arī visiem tiem profesiju pārstāvjiem, kuriem darba pienākumi liek būt frontes līnijas pirmajās rindās.

Runājot par mazāk satraucošiem laikiem, kad pirms trim gadiem tika dibināta "Kustība "Par!"", Pavļuts atgādināja, ka partija tika dibināta, jo "mums nebija par ko balsot". Uzsverot partijas sociāli liberālo ideoloģiju, Pavļuts uzsvēra, ka "Latvijas politika bez mums būtu citāda. Mums kopā ar "Attīstībai/Par" ir izdevies pierādīt, ka esam ne tikai vērā ņemams, bet arī vadošs spēks Latvijas politikā, un mums ir savs stabils vēlētājs".

Partijas vadītājs atzina, ka aptaujas pēc uzvaras Rīgas domes vēlēšanās rāda, ka "Attīstībai/Par" ir visaugstāk vērtētā partija, kas rada lielu atbildību. "Esam augstākajā punktā un jārēķinās, ka var sekot arī kritumi," teica Pavļuts, uzsverot organizācijas lielo atbalstu gados jaunu cilvēku vidū, jo "esam pārliecinoši populārākais politiskais spēks gados jaunu vēlētāju starpā".

Savukārt attiecības apvienības "Attīstībai/Par" iekšienē Pavļuts pārskatā par valdes darbu no kongresa tribīnes raksturoja kā "dzīvu iekšēju dialogu par sociālajām idejām" starp partneriem ar specifisku identitāti, kurus vieno sociāli liberāla ideoloģija.

Ieskicējot tuvāko nākotni, Pavļuts atzina, ka liels un izaicinošs darbs ir gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, jo labais rezultāts Saeimas, Eiropas Parlamenta un Rīgas domes vēlēšanās ir bijis balstīts partijas vēlētāju dabiskajā vidē – Rīgā un Pierīgā. "Mums un "Attīstībai/Par" būs jāiziet no savas dabiskās urbānās komforta zonas un jāpiedāvā taisnīgas Latvijas redzējums, kas uzrunā cilvēkus visā Latvijā," teica Pavļuts par gaidāmajām vēlēšanām 41 jaunajā pašvaldībā pēc reformas.

Viens no trim "Attīstībai/Par" ministriem valdībā, apvienības līdzpriekšsēdētājs un "Latvijas Attīstībai" vadītājs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, kura vadībā 500 dienu laikā tika pieņemta gadiem ilgi neveiktā novadu reforma, uzrunā šajā kongresā apvienības panākumus skaidroja ar spēju vienoties, iet uz sadarbību un pieņemt stratēģiski pareizus lēmumus.

"Tas nav zvaigžņu stāsts vai nejaušas lokomotīvju radītas veiksmes," tā apvienības panākumus vēlēšanās raksturoja Pūce. ""Attīstībai/Par" ir nozīmīga loma Latvijas politikā, un, neskatoties uz vārdu apmaiņas uzliesmojumiem ap

vienības iekšienē, esam vienisprātis, ka kopīgais darbs ir izdevies," sacīja Pūce.

Uzskaitot valdībā padarīto un uzsverot apvienības nopelnus, Latvijas politiskajā dienas kārtībā iekļaujot liberālās idejas, Pūce sacīja, ka "esam mainījuši politiku uz labo pusi, un tas kopā jāturpina visās vēlēšanās". "Mēs esam īstenais reformu centrs Latvijas valdībā," tā Pūce raksturoja apvienības ministru darbu un kā uzvaras atslēgu Rīgas domes vēlēšanās minēja spēju pārliecināt sabiedrību par "mūsu veiktspēju".

Pārmaiņas nav vieglas

Jaunievēlētais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, kurš ir arī viens no "Kustība "Par!"" dibinātājiem pirms trim gadiem, kongresā atgādināja, ka tolaik daudzi esot smīkņājuši par partiju kā domubiedru klubiņu, kura idejas nevienam nevajag. "Tagad mēs esam visur – Saeimā, valdībā, domē, un mēs joprojām esam draugi un domubiedri. Tā ir mūsu vērtība," teica Staķis, uzsverot, ka rezultāti Rīgas domes vēlēšanās ir kopīga darba rezultāts.

Atgādinot, ka par "Attīstībai/Par" un "Progresīvie" Rīgā nobalsoja ceturtā daļa vēlējušo, Staķis atzina, ka ar jaunās "pārmaiņu koalīcijas" izveidošanu Rīgas domē neesot nemaz tik viegli un ātri gājis, tomēr sasniegums ir tas, ka koalīcija spējusi uzreiz vienoties par darāmo darbu sarakstu. Staķis sacīja, ka sarūkošu budžeta ieņēmumu dēļ nākamais gads pilsētā būs izaicinošs, tomēr apvienība centīsies pēc iespējas īstenot savus mērķus, piemēram, algu palielināšana sociālajā jomā.

Runājot par budžeta sarukumu, ko daļēji ietekmēs arī valdības lēmums mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu sadales proporciju par sliktu pašvaldībām, Staķis sacīja, ka apzinās valsts vajadzības palielināt algas mediķiem un pedagogiem, tādēļ izturas pret to ar izpratni. "Jo mazāk ko likt vēderā, jo labāk tas galvai," ar joku budžeta saspringto situāciju raksturoja Rīgas domes priekšsēdētājs. Kā otru būtiskāko uzdevumu domē viņš minēja jauna izpilddirektora apstiprināšanu amatā.

"Kustība "Par!"" domē pārstāvēta ar trim deputātiem – Staķi, Laimu Geikinu un Ivaru Drulli, bet kopā ar partneriem frakcijai ir 18 no 60 vietām.

Partijas kongresā ar aplausiem tika sveikta un vairāku runātāju slavēta partijas biedre, veselības ministre Ilze Viņķele, kura uz saviem pleciem iznesusi lielu daļu atbildības par lēmumu pieņemšanu Covid-19 pandēmijas laikā.

Ministre gan bija sarūgtināta par piektdien, 9. oktobrī, Ministru kabinetā pieņemto lēmumu par maratona atcelšanu, tādējādi atkāpjoties no principa, ka lēmumi tiek pieņemti, vadoties no ekspertu ieteikumiem. Viņķele arī veltīja skarbākus vārdus kolēģiem valdībā, kuri krīzes laikā vēlas pārmācīt nodokļu nemaksātājus. Par "Attīstībai/Par" ministriem Viņķele sacīja, ka "mēs esam profesionāli politiķi amatos, nevis personas politiskos amatos. Ar to lepojos un un nebaidos aizstāvēt," par pierādījumos balstītu un profesionālu pieeju teica Viņķele.

Partijas domes priekšsēdētāja un Saeimas prezidija locekle Marija Golubeva, atskaitoties kongresam par parlamentā paveikto darbu, kā pirmo minēja likuma grozījumu pieņemšanu par automātisku Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, kam seko Administratīvi teritoriālā reforma.

Savukārt nākotnē būtisks darbs ir dzīvesbiedru likums, ko iecerēts panākt sarunās ar sabiedrību un kolēģiem, jo pieredze rāda, ka sabiedrības viedoklis mainās. Partijas prioritātes Saeimā ir arī sabiedrisko mediju neatkarības stiprināšana, par ko ir domstarpības koalīcijas iekšienē, kā arī darbs pie augstākās izglītības reformas, bezmaksas augstākās izglītības nodrošināšanas un veselības aprūpes reformām.

Kongresa gaitā debatēs izskanēja arī kritika. Aldis Austers atzina, ka partija ir kļuvusi par ietekmīgu spēku, bet jāspēj arī saglabāt savus sasniegumus. Par novadu reformu Austers pauda neapmierinātību, ka "divi cilvēki diktē, kā jādzīvo laukos".

Pēc viņa domām Latvijas Bankas prezidenta amatam netika izvēlēts labākais kandidāts un Latvijai liels zaudējums ir arī pašu mājās nenovērtētā ārsta Uģa Gruntmaņa atgriešanās ASV. Neminot vārdā nevienu, Austers kritikas bultu vērsa ar partijas biedru virzienā, norādot, ka nav labi, ka partijas biedri uz citu kritiku atbild ar ironiju.

Atbildot uz kritiku par novadu reformu, Pavļuts atzina, ka savā ziņā tā ir veidota ar tehnokrātisku pieeju, un atkārtoja, ka partijas komforta zona ir pilsēta.

Anna Braķe atgādināja, ko partija pirms Saeimas vēlēšanām solījusi par maznodokļu režīmiem, pretstatot to patlaban valdībā atbalstītajiem piedāvājumiem. Braķe aicināja partiju pašai izstrādāt likumu par šādu nodokļu režīmu, kas atbilstu solījumam un partijas gaidām. Braķes rosinājums tika uzņemts ar ovācijām.

Saeimas deputāts un Cēsu nodaļas līderis Mārtiņš Šteins uzsvēra, ka esot no Nītaures, tāpēc viņam nepatīk, ka partija sevi sauc tikai par pilsētnieku partiju, jo tā vairs nebūt nav.

Laima Geikina uzsvēra, ka partijai ir jāparāda lielāka varasgriba, lai tā spētu īstenot savus mērķus kā pilsētās, tā laukos, un parādītu plašākam lokam, ka ir iespējama taisnīga un inteliģenta sociāli liberāla politika arī bez revolucionārām pārmaiņām.

Pavļuts par varasgribu teica, ka tuvākais lielākais uzdevums ir spēt pilsētniekam, tehnokrātam spēt iejusties un ieklausīties visas Latvijas cilvēkos. "Varasgriba diezin vai ir izšķiroša, saklausīt un saprast griba ir nepieciešama," sacīja Pavļuts.

Jāpievēršas laukiem

Patlaban partijai ir astoņas teritoriālās nodaļas Latvijā un viena ārpus Latvijas, taču ir ari vairākas vietas, kur ir potenciāls izveidoties jaunām nodaļām, jo tur ir aktīvi partijas biedri, tā situāciju pirms pašvaldību vēlēšanām kongresā raksturoja par partijas teritoriālajām nodaļām atbildīgais valdes loceklis Normunds Mihailovs, paužot cerību, ka drīzumā taps jaunas četras nodaļas.

Mihailovs, uzrunājot partijas biedrus, uzsvēra, ka ir svarīgi piesaistīt domubiedrus un atbalstītājus, pat ja tie nav partijas biedri. Savukārt atbildot uz jautājumu pat sadarbību ar partnerim gaidāmo vēlēšanu sakarā, Mihailovs sacīja, ka ir vienošanās startēt kā apvienībai, tomēr katrā nodaļā biedriem jāveido sarunas ar partneriem uz vietas, jo partijas vadība vien to nevar izdarīt.

Partijas pārskata padomes loceklis Pēteris Viņķelis kongresu iepazīstināja ar konceptuālu un vispārīgu redzējumu par piedāvājumu pašvaldību vēlēšanām "DzīvesVieta – atvērta, moderna, zaļa", pie kura apspriešanas un detalizēšanas izvērtās darbs grupās kongresa otrajā daļā, vienādi iesaistot gan klātienē, gan attālināti esošos kongresa delegātus.

Runājot par pašvaldību vēlēšanām, partijas ideologs Viņķelis atzina, ka "Kustība "Par!"" ir pilsētnieku partija, taču katram biedram ir arī iekšēja vainas sajūta, ka "nedzīvojam laukos" un gribam, lai pēc iespējas tas, kas pieejams pilsētā, būtu pieejams arī cilvēkiem laukos. Viņķelis pauda viedokli, ka ar tiem "koda vārdiem", ar kuriem partija uzvarēja vēlēšanās, varēs veiksmīgi startēt arī citur, jo tie ir autentiski un godīgi.

Viņķelis minēja vairākus šādus ideālo dzīvesvietu raksturojošus atslēgas vārdus – atvērta, moderna, zaļa, ģimenēm draudzīga, cilvēcīga. " Mēs investējam cilvēku kapitālā, betons nav pirmā prioritāte. Ja valstī ir kāda ģimeņu partija, tad mēs, jo esam ne tikai par ģimenēm, bet visām ģimenēm, un nekautrējamies no tā. Dzīvesvietai ir jābūt draudzīgai ģimenei no bērnu spēļu laukuma līdz kapiem. Neesmu līdz galam pārliecināts, ka esam lauku partija, bet pie tā strādājam," visai konspektīvi vīziju iezīmēja Viņķelis.

Viņš atzina, ka Rīgas domē partijai veicās, jo tā pauda vēlmi sadarboties nevis konfrontēt. "It īpaši pašvaldībās ir vajadzīgas ļoti augstas spējas uz sadarbību," partijas stratēģiju iezīmēja Viņķelis, piebilstot, ka "zaļā modernizācija ir minimālā programma", par ko jāvienojas ar sadarbības partneriem.

"Mūsu prioritāšu trīsvienība nākamajās vēlēšanās Latvijas pilsētās un novados ir "Izglītība, Veselība, Radošums". Mēs esam jauns spēks, kas veicina pārmaiņas. Garainis, kas veicina vārīšanos. Mūsu spēks ir sadarbībā, ne konfrontācijā. Latvijas lielākais deficīts ir cilvēki, un tāpēc ikviens lietpratējs ir vērtība. Mēs sadarbosimies ar spēkiem, kas bez dogmām un aizspriedumiem kopīgi strādās mūsu "DzīvesVietas" "zaļai modernizācijai," teikts kongresā arī rakstiski izplatītajā vīzijā.