Pirmais 'Covid-19' gadījums Latvijā: pacientei saslimšana vieglā formā, izrakstīs no slimnīcas

Ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimušo pacienti otrdien izrakstīs no Latvijas Infektoloģijas centra, jo viņas gadījumā saslimšana izpaudās vieglā formā. Kopā ar viņu slimnīcu pametīs arī viņas bērns, kuram jau sākotnēji netika konstatēta "Covid-19" saslimšana.

Jau vēstīts, ka pirmdien, 2. martā, Latvijā tika apstiprināts pirmais "Covid-19" gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu.

"Viņai bija viegli simptomi, turklāt atkārtotā analīze nebija "Covid-19" pozitīva. Iestājoties Latvijas Infektoloģijas centrā, pacientei šī saslimšana bija vieglā formā, un šobrīd nav nekādu medicīnisku priekšnoteikumu, lai viņu paturētu slimnīcā. Pietiek ar ārstēšanos mājas apstākļos, pašizolāciju un ģimenes ārsta uzraudzību. Tas nozīmē, ka 14 dienas jāpaliek mājās un jāseko līdzi veselības stāvoklim. Nav arī jāsauc noteikti ģimenes ārsts mājās, ar viņu var sazināties telefoniski," portālam "Delfi" stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Ilga Namniece.

Jau vēstīts, sieviete lidoja reisā "BT226" Minhene-Rīga 29. februārī. Pacientes ģimenē ir arī bērns, kurš arī ir saslimis, taču saslimšana ar "Covid-19" nav konstatēta. Bērns Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Latvijas infektoloģijas centrs" (LIC) tika ievietots kopā ar mammu, informēja preses konferencē.

"Inficēšanās notikusi Itālijā,"pirmdienas vakarā preses konferencē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Lidojums bijis vienu dienu pirms fiksēta saslimšana. Ir zināmi visi pasažieri, kuri lidoja ar šo reisu. Ir identificētas vistuvākās kontaktpersonas – tie, kuri sēž divas krēslu rindas pirms saslimušā un divas pēc, skaidroja Perevoščikovs. Kopumā kontaktpersonas ir 24 cilvēki, no tiem astoņi ir Latvijas pilsoņi.

Pacientei nebija simptomu ceļojuma laikā, tāpēc risks inficēties pārējiem pacientiem ir salīdzinoši neliels, informēja Perevoščikovs.

Jau vēstījām, ka kopš 29. janvāra veikts jau 131 laboratoriskais izmeklējums Latvijā pret koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". No tiem 130 ir izrādījušies negatīvi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.