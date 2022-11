Pirmajā adventē Doma laukumā pēc divu gadu pārtraukuma atvērsies Ziemassvētku tirdziņš

Pēc divu gadu pārtraukuma Pirmajā adventē, 27.novembrī Doma laukumā oficiāli durvis vērs tradicionālais Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, informē tirdziņa rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tirdziņš darbosies līdz 2023. gada 1. janvārim, un tajā varēs iegādāties dāvanas, sajust Ziemassvētku atmosfēru un baudīt plašu kultūras programmu. Testa režīmā tirdziņš būs atvērts jau no 26.novembra plkst. 10.

Lai rīdziniekiem un pilsētas viesiem radītu Ziemassvētku sajūtu, kā arī atzīmētu, ka oficiāli ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Doma laukuma tirdziņā darbosies vairāk nekā 80 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un rokdarbnieku, kas piedāvās iegādāties gan Ziemassvētku dāvanas, gan nobaudīt gardus ēdienus un dzērienus.

Latvijas amatnieki piedāvās dažādus vietējos darinājumus, kurus svētkos izvēlēties saviem draugiem un ģimenei - rotas, rotaļlietas, aitādas izstrādājumus, adījumus, stikla izstrādājumus, sveces, produkciju no bišu vaska, ēdamas un dzeramas dāvanas un suvenīrus.

Līdztekus tradicionālajiem svētku ēdieniem un dzērieniem - piparkūkām, grauzdētām mandelēm, pelēkajiem zirņiem, štovētiem kāpostiem un karstvīna - būs baudāmi arī tādi ēdieni un dzērieni kā plovs, borščs, beļģu vafeles, pildītas pankūkas, Latvijā ražoti vīni u.c.

Doma laukuma sarkanajā namiņā varēs atpūsties siltumā pie kamīna un baudīt karstos dzērienus.

Tirdziņā līdzīgi kā aizvadītos gadus īpaši gaidīs ģimenes ar bērniem. Šeit būs sastopams Ziemassvētku vecītis un rūķi. Tāpat varēs izvizināties karuselī, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, brīvdienās iemēģināt roku piparkūku cepšanā, kā arī klātienē apskatīt dzīvas aitiņas.

Piektdienu vakaros uzstāsies Latvijā pazīstami dīdžeji, bet sestdienās un svētdienās uz skatuves uzstāsies kāps vokālie ansambļi, kori un grupas.

Jautrās dejās aicinās Rīgas Danču klubs, savukārt "Lielkrūzes rūķi" parūpēsies par radošām un interesantām rūķu darbnīcām.

11.decembrī plkst.10:30 interesenti un entuziasti aicināti piedalīties kopīgā Ziemassvētku vecīšu skrējienā un gājienā "Santa's Fun Run and walk". Pasākuma sākums un noslēgums būs Doma laukumā, taču skrējiena maršruts vedīs pa vairākām lielākām un mazākām Vecrīgas ielām.

Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā 31.decembrī plkst.20 vakaru ieskandinās Ivo Grīsniņš-Grīslis ar grupu, pēc kuras plkst.22 vakaru ar kopīgām dejām līdz pat plkst.2 naktī aicinās pavadīt DJ Toms Grēviņš.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš pirmdienās darbosies no plkst.11 līdz 21, piektdienās un sestdienās no plkst.10 līdz 22, bet svētdienās no plkst.10 līdz 20.