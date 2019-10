Pirmajā pusgadā dabasgāzes vairumcena samazinājusies

Šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar identisku periodu pērn, dabasgāzes vairumtirgus cena Eiropas biržās samazinājusies. Tas sekmējis tirgus dalībnieku interesi dabasgāzi Inčukalna krātuvē iesūknēt jau iesūknēšanas sezonas sākumā, nevilcinoties līdz rudenim, secināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) tirgus pārskatā.

Rezultātā šī gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, tirgus dalībnieki Inčukalna krātuvē bija paspējuši iesūknēt divas reizes vairāk dabasgāzes.

"Dabasgāzes cenas samazinājumu veicināja optimistisko dabasgāzes pieprasījuma prognožu nepiepildīšanās pasaules ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās, tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, kā arī Krievijas vilcināšanās vienoties par naftas ieguves daudzumu ar naftas eksportētājvalstu organizāciju OPEC. Tirgotāji uzsāka veidot dabasgāzes uzkrājumus brīdim, kad dabasgāzes cena pasaules tirgū atkal pieaugs. Šāda rīcība, veidojot uzkrājumus, ir pozitīva ziņa dabasgāzes importētājvalstij, kāda ir Latvija un, protams, dabasgāzes lietotājiem," skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Iedzīvotāji pirmās pozitīvās izmaiņas no dabasgāzes cenu samazinājuma pasaules tirgos izjuta jau šī gada jūlijā, kad dabasgāzes gala tarifus mājsaimniecībām būtiski samazināja gan AS "Latvijas Gāze", gan AS "Latvenergo", norāda SPRK.

Tomēr precīzu šo izmaiņu ietekmi uz vidējo tirgus cenu būs iespējams novērtēt nākamajā SPRK tirgus pārskatā, norāda Irklis.

SPRK vadītājs arī pauž, ka SPRK dabasgāzes uzglabāšanas krātuvē tarifus noteikusi tādā veidā, ka, palielinoties krātuvē noglabātajiem dabasgāzes apjomiem, samazinās dabasgāzes uzglabāšanas tarifs. Ņemot vērā, ka rudenī dabasgāzes cena pieaug, lētākas dabasgāzes noglabāšana krātuvē par zemākiem uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem pie relatīvi zemām kredītprocentu likmēm sekmē dabasgāzes cenu stabilitāti arī mazumtirgū.

Līdz ar to mazinās risks, ka mājsaimniecību dabasgāzes iegādes izmaksas tuvākajā nākotnē varētu pieaugt.

Pārskata izstrādē apkopoti dati no SPRK regulēto dabasgāzes tirgus dalībnieku iesniegtās informācijas, Baltijas valstīm tuvākajām biržām (Vācijas "Gaspool", Nīderlandes TTF, Beļģijas ZTP) un Centrālās statistikas pārvaldes.