Pirmajās piecās dienās no Lielbritānijas ieceļojuši 889 cilvēki

No brīža, kad atkal ir atļauti starptautiskie pārvadājumi ar Lielbritāniju, jeb no 2. līdz 5. janvārim Latvijā no Lielbritānijas ieceļojuši 889 cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Satiksmes ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visiem pasažieriem tiek pārbaudīts, vai ir aizpildīta elektroniskā anketa "covidpass.lv", un pirms lidostas "Rīga" termināla pamešanas pasažieru pienākums ir veikt Covid-19 testu. Reizē starptautiskie pārvadātāji nodrošina stingru pasažieru kontroli un epidemioloģisko prasību izpildi, tai skaitā uzrauga elektronisko anketu "covidpass.lv" aizpildīšanu.

Saskaņā ar atbildīgo institūciju datiem, aviācijas nozarei ir vismazākais ievesto Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits. 2020. gadā laikā no 2. marta līdz 27. decembrim ar aviāciju ievesti 245 gadījumi, kas ir vidēji viens saslimšanas gadījums uz katriem 2030 ielidojošajiem pasažieriem.

Situācijā, kad epidemioloģisku apsvērumu dēļ starptautiskie pasažieru pārvadājumi Latvijā ir aizliegti uz un no daudzām valstīm, sauszemes robežu ar privāto transportu ik nedēļu šķērso aptuveni 3-4 reizes vairāk cilvēku nekā Latvijā ierodas ar kontrolētajiem pārvadātājiem (aviosabiedrībām, autobusiem, jūras transportu un dzelzceļu), liecina ministrijas apkopotie dati.

Piemēram, no 20. līdz 26. decembrim Latvijā ar pasažieru pārvadātājiem ieradās nedaudz vairāk kā 15 000 pasažieru, turpretim sauszemes robežu ar privāto transportu šķērsoja vairāk nekā 46 000 cilvēku. Kopumā decembrī 94% ieceļotāju Latvijā ieradās ar privātajām automašīnām.

Dati liecina, ka daļa ceļotāju, kas iebrauc ar privātajām automašīnām, neievēro valstī noteiktos drošības pasākumus un "covidpass.lv" aizpilda tikai tad, kad izskan paziņojumi par kontroli uz sauszemes robežām.

Decembrī, mēnesi pēc kontroles uzsākšanas, pa sauszemi ieceļojošo skaits, kas aizpildīja "covidpass.lv", palielinājās par vairāk nekā 60%.

Aviācijas nozarē veiktās pasažieru aptaujas apliecina, ka vairums pasažieru ceļo tikai būtisku iemeslu dēļ, pamatā ģimenes apstākļu vai darba dēļ. Pasažieriem, kuriem nav iespēju pārvietoties no valsts uz valsti ar tiešajiem reisiem, meklē citus pārvietošanās veidus. Piemēram, pasažieri uz Latviju dodas tranzītā caur citām valstīm, tai skaitā arī ar personīgo transportu pa sauszemi, kas no epidemioloģiskā viedokļa ir bīstamāk, norāda ministrijā.

Jau vēstīts, ka sakarā ar jauna, daudz lipīgāka koronavīrusa straujo izplatību Lielbritānijā, vairākas valstis, tostarp Latvija, pirms Ziemassvētkiem slēdza aviosatiksmi ar Lielbritāniju, to atjaunojot 2. janvārī.

Šajā laika periodā tika organizēts Baltijas valstu pilsoņiem kopīgs repatriācijas reiss. Repatriantiem kā obligāta prasība tika noteikta pašizolācija valsts norādītās un apmaksātās viesnīcās, kā arī obligāts Covid-19 tests.

Atsākoties lidojumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, visiem, kas ielido Latvijā, obligāti lidostā jāveic Covid-19 tests un stingri jāievēro 10 dienu pašizolācijas prasības.