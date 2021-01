Pirmās atgūsies tās valstis, kuras pirmās uzvarēs Covid-19, atzīmē Kazāks

Valstis, kuras pirmās uzvarēs vīrus, pirmās arī atgūsies, pirmdien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Viņš norādīja, ka Latvijas ekonomika ir samērā labi diversificēta, kā arī ļoti liels plus Latvijas ekonomikai ir spēja ātri reaģēt.

"Mēs redzam, ka mūsu ekonomika ir samērā labi diversificēta - nozaru dinamika viena otru papildina, ja vienā sektorā ir "ļoti štruntīgi", tad cits sektors to vezumu var turpināt vilkt uz priekšu. Tā viennozīmīgi ir laba lieta. Noturība pret krīzēm, spēja ātri reaģēt, tas viennozīmīgi Latvijas ekonomikai ir milzīgs plus, un šī lieta nākotnē ir jāspēcina un jāstiprina," sacīja Kazāks, atzinīgi novērtējot arī Latvijas spēju mācīties no kļūdām.

Tāpat Latvijas Bankas prezidents uzsvēra, ka valstis, kuras pirmās uzvarēs Covid-19, pirmās arī atgūsies.

"Mēs visi esam saguruši no šī Covid-19 stāsta, kas velkas jau turpat gadu. Mans mudinājums būtu - saņemamies, esam apņēmīgi, izvirzām augstus mērķus un cenšamies nenogulēt startu, kas pēc šī Covid-19 beigām visā pasaules ekonomikā būs, jo tie, kas pirmie beigs slimot, būs pirmie gatavi strādāt un pelnīt," sacīja Kazāks.

Vienlaikus viņš piebilda, ka pēc Covid-19 pasaule būs mainījusies. "Mēs neatgriezīsimies tieši tādā pasaulē, kāda tā bija pirms Covid-19. Pasaule būs mainījusies," teica Kazāks.

Tostarp viņš minēja, ka būs mainījies gan veids, kā mēs strādājam, gan veids, kā mēs sadarbojamies, gan arī krietni plašāk tiks izmantotas digitālās tehnoloģijas, tādējādi svarīga būs katra indivīda prasmes.

Tāpat Kazāks uzsvēra, ka šī krīze, tāpat kā citas krīzes, ir iespēja darīt kaut ko labāk un aizsteigties citiem priekšā. "Līdz ar to galvenā lieta, par kuru ir jādomā, kā mēs ieguldām nākotnē, kā mēs veidosim ekonomiku nākotnē," sacīja Latvijas Bankas prezidents.