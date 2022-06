Pirmdien daļēji demontēs Prāgas un Dzirnavu ielas pārvadu; būtiski ierobežos satiksmi

Turpinot "Rail Baltica" būvniecības darbus, no pirmdienas tiks uzsākta Prāgas un Dzirnavu ielas pārvada daļēja demontāža – vilcienu satiksme būvdarbu laikā netiks traucēta, savukārt autovadītājiem un gājējiem jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem, portālu "Delfi" informēja pilnsabiedrība "Bererix".

Lai nodrošinātu gājējiem un transportam drošu pārvietošanos, demontāžas darbu laikā ir plānoti pārvietošanās un braukšanas ierobežojumi abos slēgtajos tuneļos zem pārvadiem. Par izmaiņām pilsētvidē informēs izvietotās norādes un ceļazīmes.

Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti sekot līdzi norādēm un jau savlaicīgi ieplānot laiku un ērtāko pārvietošanās maršrutu, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī.

No 6. līdz 19. jūnijam satiksmei būs slēgts Prāgas ielas tunelis un iela, posmā no 13. janvāra ielas līdz Rīgas starptautiskajai autoostai (Prāgas ielā 1). Gājējiem Prāgas ielas tunelis būs slēgts četras dienas no 6. līdz 9. jūnijam. Gājēju un satiksmes plūsmas šajā laikā tiks organizētas pa 13. janvāra un Maskavas ielām, kā arī caur Rīgas Centrāltirgu un pa Gogoļa ielu.

Dzirnavu ielas pārvada un tuneļa demontāžas darbus, posmā no Satekles ielas līdz Turgeņeva ielai, veiks no 6. līdz 19. jūnijam un to laikā būs slēgta transporta un gājēju pārvietošanās. Vilcienu pasažieriem šajā laikā būs slēgtas arī Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas peronu izejas uz Dzirnavu ielu. Satiksmes un gājēju plūsmas tiks organizētas pa paralēlajām pilsētas ielām – Satekles un Gogoļa ielu, kā arī Turgeņeva, Timoteja, Abrenes un Lāčplēša ielām.

Tāpat izmaiņas no 6. jūnija skars arī sabiedriskā transporta maršrutus un to pieturvietas. Demontāžas darbu laikā gaidāmas izmaiņas 1., 2., 5., 7. un 10. tramvaja maršrutā, 1., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 18., 23., 25., 26., 32., 39., 43., 54., un 55. autobusa maršrutā, kā arī 13. trolejbusa maršrutā.

Izmaiņas plānotas arī attiecīgo sabiedriskā transporta līdzekļu kustībā un apkalpoto pieturvietu izvietojumā. Par izmaiņām var lasīt šeit.

Pārvadu demontāžas darbu laikā pilnsabiedrība "Bererix" nodrošinās ceļa un informatīvo zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielu posmos transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma kā arī operatīvā transporta satiksmi.

Jau ziņots, ka "Rail Baltica" projekts paredz jaunas 1435 milimetru jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs.