Pirmdien no ūdenstilpēm izcelti trīs noslīkušie

Pirmdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji no ūdenstilpēm izcēla trīs bojāgājušus cilvēkus – Valmieras novadā no upes, Rīgā no grāvja un Jūrmalā no jūras, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izceltie nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts policijas darbiniekiem.

Naktī uz otrdienu glābēji steidzās uz izsaukumu Salacgrīvā, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts. Ēkā bija nostrādājis dūmu detektors, un pirms VUGD ierašanās no tās bija evakuējušies divi cilvēki.

VUGD arī saņēma izsaukumu Jelgavas novada Platones pagastā, kur dega neapsaimniekota ferma un salmu kaudze.

Glābēji saņēma izsaukumu Dienvidkurzemes novadā, kur dega traktors un meža zemsedze. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Saistībā ar negaisa un stiprā vēja radītajiem postījumiem aizvadītajā diennaktī, pirmdienas vakarā Daugavpilī tika saņemti 11 izsaukumi, kur vienā no gadījumiem tika nocelta četrstāvu ēkas jumta konstrukcijas daļa, sešos gadījumos – novākti nolūzuši koki, kas bija uzkrituši automašīnām, kā arī atbrīvota ceļu braucamās daļa.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 78 izsaukumus – 21 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija meža ugunsgrēki, 42 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi.