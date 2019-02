Pirmdien ugunsgrēkā Dagdas novadā viens bojāgājušais

Pirmdien ugunsgrēkā dzīvojamā mājā Dagdas novadā gāja bojā viens cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD izsaukumu uz Dagdas novadu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju bija redzamas liesmas no dzīvojamās mājas, saņēma pulksten 16.16. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg vienstāva dzīvojamā māja 120 kvadrātmetru platībā.

Pulksten 22.05 ugunsgrēks tika likvidēts un ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās nosargāt divas blakus esošās ēkas.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 36 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēkiem un 19 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrības vadi, sodrēji divu ēku dūmvados, divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, traktors, dzīvojamās mājas ārsiena, dzīvokļa grīda, neapsaimniekota ēka, dzīvojamā māja ar piebūvi.

Pulksten 20.18 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumi Ventspilī, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā izveidojies spēcīgs sadūmojums un ar atklātu liesmu deg viens no ēkas dzīvokļiem, kā arī vairākos balkonos atrodas cilvēki, kuri sauc pēc palīdzības.

Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka cilvēku glābšanu un ugunsgrēka dzēšanu. No sadūmotās ēkas ar autokāpņu palīdzību tika izglābti četri cilvēki, izmantojot glābšanas maskas vēl četri cilvēki, bet ar izbīdāmajām kāpnēm divi. Tāpat izglābti arī divi suņi. Trīs no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē. No ēkas tika evakuēti arī 46 cilvēki un viens kaķis. Pulksten 22.45 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tā degšanas kopējā platība bija 30 kvadrātmetru.

VUGD atgādina, ka viens no lētākajiem un efektīgākajiem veidiem, lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu ir mājoklī uzstādīts dūmu detektors. VUGD pieredze liecina, ka, ja mājoklī ir bijis dūmu detektors, nelaime ir pamanīta ātrāk, kā arī cilvēks paspēj izglābties un operatīvāk izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.