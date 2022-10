Pirmdien ugunsgrēkā dzīvoklī Rīgā gājis bojā cilvēks

Pirmdien ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks, portālam “Delfi” pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pulksten 17.25 VUGD saņēma izsaukumu uz deviņstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur piektā stāva dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Iekļūstot dzīvoklī, glābēji atrada bojāgājušo un konstatēja, ka virtuvē deg grīda, sadzīves mantas un gāzes plīts kopumā trīs kvadrātmetru platībā.

Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 18.05.

Tāpat pirmdien pulksten 9.47 VUGD saņēma izsaukumu uz Šauro ielu Daugavpilī, kur noticis ceļu satiksmes negadījums un automašīnā atrodas cilvēks, kurš saviem spēkiem nevar izkļūt laukā.

Cilvēks tika izglābts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Notikuma vietā glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu. Pulksten 10.33 darbi notikuma vietā noslēdzās.

Glābēji saņēma 54 izsaukumus, kas saistīti ar spēcīgā vēja radīto postījumu likvidēšanu. No tiem četros gadījumos no dzīvojamām mājām bija jānoņem atrautas konstrukcijas, septiņos gadījumos koki bija nokrituši uz vieglajām automašīnām un 43 gadījumos no nolūzušiem kokiem atbrīvota ceļa braucamā daļa.

Gandrīz puse no izsaukumiem saņemta no Rīgas un Rīgas reģiona, Vidzemē un Latgalē pa 14 izsaukumiem.

Hipokrāta ielā Rīgā no deviņstāvu dzīvojamās mājas jumta, Brīvības ielā Rīgā no astoņstāvu mājas jumta, Kojusalas ielā Rīgā no 12 stāvu dzīvojamās mājas jumta un Daugavpils ielā Rīgā no piecstāvu dzīvojamās mājas jumta ugunsdzēsēji glābēji noņēma atrauta skārda gabalu.

Savukārt Anniņmuižas bulvārī, Dravnieku, Limbažu, Aviācijas, Dammes un Mūkupurva ielā Rīgā un Liepu ielā Preiļos koki bija uzkrituši uz automašīnām.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 108 izsaukumus – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem vienu uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 79 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.