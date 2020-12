Pirmdienas rītā Vidzemē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu

Pirmdienas rītā, 14. decembrī, Vidzemē un Latgalē vietām apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Pļaviņām, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Stolbovkas līdz Terehovai, Grebņeva - Medumi šosejas (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei, kā arī Kokneses šosejas (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Aizkraukles, Balvu, Ludzas un Ogres apkaimē.

LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu. Īpaša piesardzība jāievēro rīta stundās, kā arī uz ceļiem, uz tiltiem, pie ūdenstilpnēm, ceļa pārvadiem un brauktuvēm, ko ieskauj meži, kur melnā ledus varbūtība ir lielāka.