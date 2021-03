Pirmo poti pret Covid-19 piektdien saņēmuši 333 cilvēki

Atsākot vakcinēšanu ar "AstraZeneca" vakcīnu, pirmo poti pret Covid-19 piektdien, 19.martā saņēmuši 333 cilvēki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otro poti saņēmuši 275 cilvēki, līdz ar to kopumā vakcinēti 608 cilvēki.

Visvairāk ar pirmo poti savakcinētas personas vecumā virs 60 gadiem. Kopumā savakcinēti 247 seniori. Vēl 38 potes saņēmušas personas ar hroniskām slimībām, 21 - ārstniecības persona u.c.

Pirms tika apturēta vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnām, pirms nedēļas piektdienā pirmo vakcīnas devu saņēma 4888 cilvēki.

Šīs nedēļas piecās dienās pirmo vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 4057 cilvēki. Tas ir būtiski mazāk nekā pirms tika apturēta vakcinēšana ar "AstraZeneca" vakcīnām. Iepriekš pilnas nedēļas laikā pirmās vakcīnas saņēma vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju.

Kā ziņots, piektdien pēc trīs dienu pauzes Latvijā atsāka lietot "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ceturtdien "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu," sacīja Kuka.

Tomēr aģentūra nevar pilnībā noraidīt saikni starp retiem trombembolijas gadījumiem un vakcīnu un tāpēc sākusi papildu izpēti, lai izprastu jautājumu, norādīja Kuka.

Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Imunizācijas valsts padomes (IVP), Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcija (VI) rekomendācijas pirmdien uz laiku apturēja vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu.