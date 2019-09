Pirmos studentus jaunajā likumsargu izglītošanas programmā RSU plāno uzņemt jau 2020.gada septembrī

Jaunā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) struktūrvienība likumsargu izglītošanai jāizveido līdz nākamajam mācību gadam, kad paredzēts uzņemt arī pirmos studentus, sacīja RSU Juridiskās fakultātes dekāns profesors Andrejs Vilks.

Viņš skaidroja, ka atbilstoši 17. septembra valdības lēmumam, tiesībaizsardzības iestādēm uzdots 2020. gadā noslēgt vienošanos ar RSU par sagatavojamo speciālistu skaitu atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas nozīmē, ka no 2020. gada septembra sāksies studentu uzņemšana.

RSU jau esošo profesionālo bakalaura programmu "Policijas darbs", kuru vada bijušais Valsts Policijas priekšnieks Valdis Voins, pilnveidos un maģistra programmā "Tiesību zinātne" iekļaus papildus kursus, lai tie, kas beiguši bakalaura studijas programmā "Policijas darbs", var turpināt studijas profesionālajā maģistrantūras studiju programmā "Tiesību zinātne" un pēc sekmīga valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas iegūt jurista kvalifikāciju.

RSU Juridiskās fakultātes dekāns stāstīja, ka pēc profesionālās bakalaura programmas "Policijas darbs" absolvēšanas tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds policijas darbā ar Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju.

Vilks skaidroja, ka oktobra vidū tiek plānots organizēt tikšanos ar tiesībsargājošo iestāžu vadītājiem un pārstāvjiem, lai apspriestu to, kā iestādes plāno deleģēt personas no savām struktūrām uz mācībām šajā programmā, jo šobrīd to amatpersonu skaits, kas piesakās uz programmu " Policijas darbs" neesot pietiekošs.

"Pagaidām šīs programmas paredzēts īstenot juridiskajā fakultātē, bet vai tas būs Tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu izglītošanas centrs vai institūts joprojām ir diskutējams jautājums," stāstīja Vilks.

Vaicāts, vai akadēmiskajā procesā tiks piesaistīti arī kādi nozares speciālisti, Vilks stāstīja, ka atbilstoši policijas amatpersonu specializācijai, proti, operatīvajā darbā, izmeklēšanas darbā un finanšu ekonomisko noziegumu izmeklēšanā ir piesaistīti augsti kvalificēti profesionāļi no atbilstošām struktūrām.

"Viņi pārzina noteikto sfēru, tāpēc RSU mācību procesa kvalitatīvam nodrošinājumam piesaista speciālistus no "praktiskās vides" un īsteno studiju kursus noteiktās specializācijās," pauda dekāns.

Kā ziņots, valdība 17. septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbību likumsargu izglītošanā ar RSU.

IeM ziņojumā teikts, ka, ņemot vērā apstākli, ka studiju procesā ir nepieciešams nodrošināt kvalitāti, stabilitāti un pēctecību, nepieļaujot pārtraukumus studiju procesā, IeM nolēmusi virzīt priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbības īstenošanu ar RSU, kura ārējā studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" kvalitātes izvērtējumā ir saņēmusi pozitīvu akreditāciju uz maksimālo termiņu.

Tāpat RSU paudusi apņemšanos profesionālās bakalaura studiju programmas absolventiem nodrošināt iespēju kvalificēties uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā jurista kvalifikācijas iegūšanai, vienlaikus investējot universitātes līdzekļus kvalitatīvas studiju vides un infrastruktūras attīstībā, norāda IeM.