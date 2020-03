Pirms lidojumu atcelšanas uz Itāliju devusies Latvijas Arhitektu savienības slēpotāju grupa

Sestdien, 7. martā, gandrīz pēdējā brīdī pirms lidojumu atcelšanas uz Itāliju devusies slēpot Latvijas Arhitektu savienības slēpotāju grupa, apstiprināja Latvijas Arhitektu savienības Slēpotāju kluba vadītājs Juris Skalbergs.

Viņš apstiprināja, ka 7. martā 12 cilvēku grupa izlidojusi no Rīgas uz Veronu. Brauciena galamērķis bija Madonnas di Kampilio ziemas kūrorts kalnu masīvs Brekta, Dolomītu Alpos. "Cik man zināms, patlaban grupa jau meklē veidus, kā atgriezties Rīgā, jo Itālijā viss ir slēgts. Iespējams, viņi mēģinās nokļūt līdz Minhenei, no kuras lidojumi vēl notiek," sacīja Skalbergs.

Jautāts, vai slēpotāju grupai neradās doma atcelt braucienu, jo 7. martā jau bija skaidrs, ka Itālijā ir sarežģīta situācija ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, Skalbergs sacīja, ka "cilvēki tomēr jau bija samaksājuši par šo braucienu 990 eiro, turklāt tūrfirma sniedza mierinošu informāciju".

Informācija Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā liecina, ka slēpošanas brauciens bija paredzēts no 7. līdz 14. martam. Pieteikšanās braucienam notika pagājušā gada septembrī, brauciens tika rīkots sadarbībā ar tūrisma firmu "Rīgas tūristi".

Jau ziņots, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no pirmdienas, 9. marta, līdz aprīļa beigām pārtrauca visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas. Par to lidsabiedrība paziņoja svētdien, 8.martā. Iepriekš "airBaltic" vēl pagājušajā nedēļā paziņoja, ka samazinās reisu skaitu no Rīgas uz Milānu Itālijā no 23. marta uz diviem mēnešiem - līdz 31. maijam.

Vēstīts, ka koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 160 cilvēkiem. Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs stāstīja, ka lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.

Latvijā līdz šim apstiprināti astoņi saslimšanas gadījumi ar Covid-19, no tiem pēdējie septiņi ir vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā Červinjas kalnu kūrortā. Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem Covid-19 pacientiem slimība norit vieglā formā.