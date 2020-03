Pirms Saulkrastiem izveidojies automašīnu sastrēgums vairāku desmitu kilometru garumā

Kopš rīta ceļā no Rīgas uz Saulkrastiem izveidojies automašīnu sastrēgums vairāku desmitu kilometru garumā.

Automašīnu sastrēgums veidojas no Berģu "Depo" un stiepjas līdz aptuveni izbraukšanai no Baltezera. Ceļā uz Saulkrastiem sastrēgums uz Tallinas šosejas turpinās arī no Ādažiem līdz Gaujas tiltam, kur pieved ceļš no Carnikavas.

Grandiozs sastrēgums virzienā Rīga-Saulkrasti, kura sākums jau pie Rīgas robežas, līdz pat Gaujas tiltam. Izskatās, ka Rīga evakuējas tuvāk dabai, uz “tīrajiem” novadiem. Līdz šim Saulkrastu novadā nebija reģistrēts neviens CoVid19 gadījums. pic.twitter.com/8jT5wl1ggc — Edvards Smiltēns LRA (@EdvardsSmiltens) March 28, 2020

Kā pastāstīja Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Stjade, sestdien Saulkrasti ir pārpildīti ar cilvēkiem. "Lielai daļai rīdzinieku Saulkrastos ir vasaras mājas, mazdārziņi, tādēļ, izmantojot labvēlīgos laika apstākļus, cilvēki masveidā ierodas pilsētā. Vakar vakarā bija pārpildīti visi vietējie pārtikas veikaliņi, ēstuves. Stāvlaukumi bija pilni ar automašīnām," situāciju raksturo Stjade.

Viņa stāstīja, ka pašvaldība tūrisma objektos ir izvietojusi informatīvus plakātus par piesardzības pasākumiem, arī pašvaldības sociālajos medijos izplatīti aicinājumi atturēties no iecienīto objektu apskates ārkārtējās situācijas laikā, taču cilvēki to diemžēl neievēro. "Vietējie cilvēki ir ļoti apzinīgi un neiet ārā no mājas, lai neriskētu ar savu un tuvinieku veselību," sacīja Stjade.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija, Saulkrastu novadā līdz šodienai vēl nebija konstatēts neviens saslimšanas gadījums ar Covid-19.

Kā vēstīts, no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.