No Latvijas aizceļojis uz Vāciju, Austrāliju un Kanādu, pēc tam atgriezies Latvijā. Bijušā Ļaudonas pagasta vecākā atvadu vēstule ģimenei, kas rakstīta uz cietuma durvju dēļiem, ir viens no interesantākajiem Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja eksponātiem, kas brīnumainā kārtā ir pārcietis gan karu, gan trimdu tālu prom no Latvijas.

“Ar Dievu, mīļie piederīgie. Esmu notiesāts nevainīgs. Rīkojies dzīvē, kā pati labāk redzi. Mums jāšķiras. Ar Dievu. Ļaudonas Ķikuru J. Bērziņš.” Tā ar zīmuli ir rakstīts uz neliela, aptuveni A4 izmēra koka dēlīša. Šo vārdu autors ir Ļaudonas pagasta vecākais Jānis Bērziņš, atvadu vēstule rakstīta 1919. gada pavasarī Pļaviņu cietumā uz kameras durvīm. Viss teksts nav labi salasāms, 102 gadu laikā vairāki vārdi ir padzisuši. Nākamajā dienā pēc šīs vēstules uzrakstīšanas lielinieki Bērziņu turpat Pļaviņās nošāva.

Šī vēstures liecība gadsimta laikā pabija trijos kontinentos un tagad ir atgriezusies Latvijā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. Atvadu vēstījuma autors Jānis Bērziņš ir dzimis ap 1872. gadu Ļaudonas pagasta “Ķikuros”. Mājas atrodas pašā Aiviekstes krastā, netālu no robežas ar Kalsnavas pagastu. Par ķikuriem šajā apvidū sauc odu kāpurus, kas arī deva vārdu mājām.