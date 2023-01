Pirotehniķi sola tiesāties ar Siguldas novadu par nozares iznīcināšanu

Nesen aizvadītā gadumija aktualizējusi jautājumu par pirotehnikas izmantošanu. Portālā "Mana Balss" uzsākta parakstu vākšana, lai visā valstī pirotehniku aizliegtu lietot privātpersonām, bet Siguldas novads pieņēmis lēmumu atļaut salūtu tikai stundu gadumijā. Pirotehniķi to sauc par nozares iznīcināšanu un pret pieņemto lēmumu sola vērsties Satversmes tiesā.

2023. gadu daudzas vietvaras, pamatojot to ar atbalstu Ukrainai, sagaidīja bez tradicionālā gadumijas salūta, to aizstājot ar citiem svētku noskaņu pasākumiem. Siguldas novads gājis vēl tālāk un pieņēmis lēmumu, ka uguņošana, kas jau bija ierobežota līdzšinējā Siguldas novadā, tagad būs atļauta tikai jaungada naktī no 23.30 līdz pusvieniem visā paplašinātajā novadā.



Tas gan raisījis nesapratni un neapmierinātību pirotehniķu vidū, jo līdz ar šādu lēmumu aizliegtas tiekot pat brīnumsvecītes.