Paredzēts, ka svētdien ēkās Krišjāņa Valdemāra ielā, no kurām evakuēti 33 iedzīvotāji dosies iekšā sertificēts būvinženieris, kurš specializējas šajā jautājumā, preses brīfingā sacīja Rīgas domes mērs Mārtiņš Staķis (PP). Pašvaldība nodrošina pagaidu naktsmītnes, kurām patlaban ir pieteikušies trīs cilvēki, kā arī sniegs sociālo palīdzību un cita veida atbalstu.

Autovadītājiem ieteicams izvairīties no braukšanas pa Kr. Valdemāra ielu un virzienā uz centru no Sarkandaugavas izvēlēties Ganību dambi vai G. Zemgala gatvi, vai, ja brauc pa Duntes ielu, tad tālāk Skanstes ielu un Zirņu ielu, portālu "Delfi" informēja pašvaldībā.

Virzienā no centra ieteicams izvēlēties tādas ielas kā Ganību dambis, G. Zemgala gatve, Bruņinieku iela, Skanstes iela un Zirņu iela. Tuvāko dienu laikā tiks izvietoti plakāti ar apbraukšanas shēmām, informācija par satiksmes ierobežojumiem nodota arī Waze. Ņemot vērā iespējamos sastrēgumus, iedzīvotāji aicināti izmantot sabiedrisko transportu.

Tāpat veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā - mainīts maršruts 3. trolejbusam un 11. autobusam. Ārpilsētas virzienā transports brauc pa Kr. Valdemāra ielu, Sporta ielu, Skanstes ielu, Zirņu ielu un tālāk pa maršrutu, tiek izlaistas pieturvietas A. Briāna iela, Alojas iela, Ēveles iela. Centra virzienā sabiedriskais transports brauc pa Zirņu ielu, Skanstes ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu un Kr. Valdemāra ielu, tiek izlaistas pieturvietas Ēveles iela, Palīdzības iela, Bruņinieku iela. Informācija par izmaiņām izvietota pieturvietās un sabiedriskā transporta ekrānos.

Satiksmi šajā Kr. Valdemāra ielas posmā varēs atjaunot pēc speciālistu atzinumu saņemšanas, ka minētās ēkas nerada drošības riskus. "Būvinženierim būs jādod padziļināts slēdziens, ko gaidām pēc iespējas ātrāk. Parasti šādi jautājumi aizņem pat vairākas nedēļas, tomēr pirmkārt ir svarīgi, lai būvinženieris pasaka, ko darīt ar satiksmi, jo šī ir viena no tādām pilsētas satiksmes artērijām," sacīja Staķis.

Viņš norādīja, ka šobrīd ir izvirzīti trīs svarīgākie uzdevumi, tostarp nepieciešams saprast, kas noticis ar ēku un novērst bīstamību, saprast, kas notiek ar satiksmi, un kā palīdzēt mājas iedzīvotājiem.

"Sestdien no Rīgas domes puses pie ēkas bija ieradies būvvaldes pārstāvis, kas veica pirmsšķietamu apsekošanu un viņa slēdziens bija tāds, ka ēka nav dzīvošanai lietojama, kā arī ir slēdzama satiksme ēkas tuvumā," sacīja Staķis.

Šobrīd ir veikta satiksmes pārorientācija uz citām ielām, tomēr šis ir krīzes risinājums. Līdz situācijas atrisināšanai, turpmāk būs jāizvieto zīmes, jāskaidro iedzīvotājiem, kur pārvietoties, jādomā par satiksmes regulāciju, kā arī apstāšanās un stāvēšanas maiņu.

Vienlaikus Rīgas mērs norādīja, ka pašreiz nevēlas spekulēt, kāpēc plaisas ēkās radušās. "Šobrīd nav pilnīgi skaidra visa bilde, tomēr māja nav bijusi labā stāvoklī, kas bija zināms iepriekš, bet kādas darbības veiktas, to vēl nepieciešams precizēt," norādīja Staķis.

Rīgas mērs sacīja, ka, "esam sazinājušies gan ar vienas mājas biedrības vecāko, gan otras mājas apsaimniekotāju, skatīsimies, kāda sarakste bijusi par iepriekšējiem gadiem, tomēr šobrīd šī informācija tiek vākta kopā".

Komentējot to, kāpēc šāda situācija vakar radusies, Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis norādīja, ka policija saņēma informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par bīstamību ēkā, un, iespējams, VUDG saņēmis ziņojumu no iedzīvotājiem par plaisām ēkā.

Bīstamības dēļ arī uz nenoteiktu laiku slēgta satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Šarlotes ielas līdz Alojas ielai.

"Delfi" jau vēstīja, ka sestdienas vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Krišjāņa Valdemāra ielu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju daudzstāvu ēkā ir izveidojušās plaisas.

Kā informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Ilze Dāme Birziņa, no divām blakus esošām ēkām, sadarbībā ar pašvaldības policiju šovakar evakuēti 33 cilvēki, suns un divi kaķi.

Pašvaldība jau iepriekš veikusi sarunas ar ēku īpašniekiem par to sakārtošanu. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, 117. namu apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība, bet 119. namu – privātuzņēmums SIA "Rīgas namu apsaimniekotājs". Īpašniekiem sadarbībā ar pārvaldnieku ir pienākums katru gadu veikt vizuālo apsekošanu un ne retāk kā reizi desmit gados veikt arī ēkas tehnisko apsekošanu. Ēku īpašnieki diemžēl ēku sakārtošanas darbus nav veikuši.

119. namam pērn veikta apsekošana, un aprīlī izdots atzinums par bīstamības risku novēršanu, uzdodot īpašniekiem un apsaimniekotajiem veikt tehnisko apsekošanu, lai būvvalde var pieņemt lēmumu par to, vai nepieciešama ēkas ekspluatācijas pārtraukšana. Īpašnieka rīcība nav sekojusi. Savukārt 117. nama vecākais apņēmies pasūtīt tehnisko apsekošanu. Ja tas būtu paveikts, ēka būtu varējusi pretendēt uz pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai.

Rīgas pašvaldības būvinspektors pēc avārijas situācijas izveidošanās veicis ēku vizuālo apskati, kuras laikā konstatētas būtiskas plaisas Kr. Valdemāra ielas 117. nama fasādēs, kāpņu laidos, iekšsienās, logu rāmju deformācijas, kā arī loga stiklojuma plīsums. 119. namam konstatēti dzegas izdrupumi, plaisas fasādēs un ēkas vertikalitātes izmaiņas – piektā stāva līmenī par vairākiem desmitiem centimetru un pagalma pusi. Ēkas atrodas pie Kr. Valdemāra ielas ar intensīvu transporta kustību, tādēļ transporta kustības radītā vibrācija var radīt papildu apdraudējumu.

Ņemot vērā konstatētos apstākļus, ēku tālāka ekspluatācija un satiksme Kr. Valdemāra ielas posmā pagaidām aizliegta, ēkās atslēgtas komunikācijas.