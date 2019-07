Plāno noteikt stingrākas prasības tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem

Veselības ministrija (VM) iecerējusi noteikti stingrākas prasības tetovēšanas, pīrsinga un mikropigmentācijas pakalpojumu sniedzējiem, liecina ceturtdien valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Noteikumos par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai.

Ar šīm izmaiņām VM vēlas noteikt vienotu pieeju higiēnas prasībām augsta riska pakalpojumu sniegšanai.

Kā skaidroja ministrijā, pīrsinga un tetovēšanas, kā arī mikropigmentācijas, permanentā grima un skarifikācijas pakalpojumi ir augsta riska pakalpojumi, jo sniedzot pakalpojumu tiek caurdurta vai traumēta āda. Lietojot nepietiekami vai nepareizi apstrādātus instrumentus, pastāv iespēja inficēties ar B vai C hepatītu. Lai tas nenotiktu, liela nozīme ir profilakses pasākumiem, it īpaši pievēršot uzmanību prasībām darba piederumiem un to apstrādei pirms pakalpojuma sniegšanas. Tāpat arī ļoti svarīgi, lai pakalpojuma sniedzējs pareizi mazgātu, apstrādātu rokas un pareizi lietotu cimdus.

Ja valdība apstiprinās grozījumus, turpmāk šo pakalpojumu sniedzējiem būs jaunas un detalizētākas prasības.

Veselības inspekcija secinājusi, ka pērn 38% no kontrolētajiem tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem neievēro noteiktās higiēnas prasības. Līdz ar to VM plāno precizēt un noteikt detalizētākas prasības daudzreiz lietojamo instrumentu apstrādei pirms pakalpojuma sniegšanas un precizēt prasības darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna izstrādei. Tāpat būs aizliegts izmantot ultravioleto starojumu emitējošas iekārtas un ultraskaņas iekārtas instrumentu sterilizācijai, jo tas nav efektīvi.

Vienlaikus tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumus varēs sniegt tikai tādās salona telpās vai vietās, kas ir speciāli nodalītas un bez nepiederošu personu klātbūtnes. Savukārt pirmo reizi VM plāno noteikt prasības arī higiēnas kursa apmācītāju kvalifikācijai. Mācību programmu būs tiesīga pasniegt sertificēta ārstniecības persona.

Lai pakalpojumu sniedzēji un apmācītāji sagatavotos prasību izpildei, paredzēts pārejas laiks līdz šī gada 1.oktobrim.

Kā iepriekš sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP), Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas savu ķermeni izskaistināt. Daļa šo cilvēku pakalpojumu izvēlas, nevis pēc to kvalitātes, bet zemākās cenas, kas var būt lielas lamatas, piebilda ministre.

Viņķele uzsvēra - izvēloties zemāko cenu, nevis kvalitāti, cilvēki pakļauj sevi dažādiem riskiem, tostarp infekcijām, nervu bojājumiem, turklāt smagākos gadījumos cilvēki var tikt pat inficēti ar C hepatītu vai HIV. Šī iemesla dēļ VM ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības inspekciju nolēmusi sākt kampaņu "Uzticies pārbaudot!".

Kampaņas mērķis ir informēt sabiedrību par infekcijas slimību un citu veselības risku profilaksi, saņemot invazīvos skaistumkopšanas pakalpojumus, kā arī aicināt izvēlēties drošus un legālus pakalpojumus.