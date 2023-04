Plāno palielināt uzņemšanu māszinību programmās augstskolās

Veselības ministrija (VM) plāno palielināt uzņemto studējošo skaitu māszinību programmās, teikts ministrijas saskaņošanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs vidēji uz 1 000 iedzīvotājiem ir 8,8 praktizējošās māsas, kamēr Latvijā 4,4 praktizējošās māsas. 2022.gadā darbsspējas vecumā bija 8 096 praktizējošo māsu, kas ir uz pusi mazāk kā Eiropas Savienības valstīs vidēji, pie tam 25% māsu ir pirmspensijas un pensijas vecumā.

Lai ilgtermiņā pietuvotos OECD valstu vidējam rādītājam, VM vērtējumā, jāpanāk straujāka māsu ienākšana veselības darba tirgū, palielinot uzņemšanu augstskolu māszinību programmās tādā līmenī, kā to pieļauj augstskolu resursi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Kāpinot uzņemšanu vismaz ikgadējā māszinību studiju programmas absolventu līmenī, mērķa rādītājs tiks sasniegts ne ātrāk kā 10 gadu laikā.

VM norāda, ka lielāka un kvalitatīvāka māsu resursa plānošana un atbilstoša skaita sagatavošana ir būtiska, lai veicinātu savlaicīga un kvalitatīva aprūpes pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem visā valsts teritorijā.

Šobrīd likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" ir piešķirts papildus valsts budžeta finansējums VM horizontālajai prioritātei "Nodrošināt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanu, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā". Šīs prioritātes ietvaros VM un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) kopā papildus 2023.gadam un turpmāk ik gadu ir piešķirts papildus finansējums 2 880 657 eiro apmērā - no tiem IZM 2 542 307 eiro katru gadu un VM 338 350 eiro katru gadu.

VM skaidro, ka IZM papildu piešķirtais finansējums ļauj palielināt uzņemšanu "Māszinības" programmā Latvijas universitātē (LU) un Daugavpils universitātē (DU) par 253 studējošiem. Vienlaikus tiks nodrošināts arī optimālo studiju izmaksu koeficients abās augstskolās un turpināta pāreja no koledžu līmeņa izglītības uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu "Māszinības", DU finansējot programmas ceturtajā studiju gadu 50 studējošajiem.

Savukārt, VM papildus piešķirtais finansējums ļauj turpināt pāreju no koledžu līmeņa izglītības uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu "Māszinības", kā arī ļauj palielināt uzņemšanu "Māszinības" programmā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) no 2023.gada 1.septembra, uzņemot papildus 130 studējošos. VM gan atzīst, ka nav iespējams to apmācību turpināt 2024.gadā, jo piešķirtais finansējums ir pietiekams tikai 43 studējošo apmācību turpināšanai 2024.gadā un turpmāk.

Tādēļ, lai sasniegtu VM un IZM kopējo mērķi uzņemšanas palielināšanā programmā "Māszinības" un līdzsvarotu uzņemamo studējošo skaitu starp LU, DU un RSU, ir nepieciešams prioritārā pasākuma "Nodrošināt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanu, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā" ietvaros pārdalīt IZM papildus piešķirto finansējumu 514 971 eiro apmērā 2024.gadā un turpmāk ik gadu no IZM resora uz VM resoru.

VM skaidro, ka kopā šāda pārdale ļaus optimizēt uzņemšanu starp augstskolām un nodrošināt 2023.gadā 296 programmā "Māszinības" potenciāli uzņemtajiem studentiem iespēju turpināt mācības turpmākajos gados.