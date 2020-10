Plāno pārskatīt pašizolācijas slieksni, atgriežoties no ārvalstīm

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) plāno pārskatīt rādītāju par pašizolācijas ievērošanu pēc atgriešanās no ārvalstīm, atklāja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš norādīja, ka šī "sliekšņa paaugstināšana neveicinās ievesto gadījumu skaita mazināšanos, bet no otras puses – mūsu iekšējie rādītāji ir pieauguši." Jautājums šeit ir par pašizolāciju, atgriežoties no valstīm, kur slimības izplatība ir lielāka nekā Latvijā.

Iespējams, ka šis rādītājs vēlreiz būs pacelts, pieļāva Perevoščikovs, piebilstot, ka "to nevar bezgalīgi pacelt". Statistikas dati neliecina, ka no ārvalstīm ievesto gadījumu skaits Latvijā ietu mazumā, norādīja Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka no sestdienas, 3. oktobra, pašizolācija ir jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25 gadījumus.

Līdz šim, atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kā arī no Lielbritānijas, Monako, Andoras un Sanmarīno, bija jāievēro pašizolācija, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits kādā no šīm valstīm uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedza 16 gadījumus.

Pieaugot inficēšanās riskiem Latvijā, pārskatīta šī robežšķirne, to palielinot līdz 25 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. "Tādējādi atgriežoties no valstīm, kur saslimstības rādītāji ir līdzvērtīgi Latvijai, pašizolācija nav jāievēro," skaidroja centrā.

Savukārt ikvienam, kas ierodas Latvijā no valsts, kur saslimstības riska novērtējums ir augstāks par 25, ir jāievēro pašizolācija.