Plāno paspēt topošās valdības deklarācijas projekta sadaļas iesniegt šovakar

Topošā koalīcijas izveidotās darba grupas plāno paspēt valdības deklarācijas projekta sadaļas iesniegt šovakar, apliecinājuši politiķi.

Viens no premjera Krišjāņa Kariņa pārstāvētās partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) līderiem Arvils Ašeradens (JV) pauda pārliecību, ka JV uzticētās deklarācijas projekta sadaļas līdz nodošanas termiņa beigām, svētdienas plkst.18, būs pabeigtas.

"Visi cītīgi strādā, intensīvi sazinās, diskutē un mēģina radīt pirmā lasījuma versiju, " komentēja Ašeradens, piebilstot, ka darbs patlaban notiek pie precizējumiem.

Arī viens no partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) teica, ka darbs visās deklarācijas projekta sadaļu darba grupās notiek intensīvi jau vairākas dienas. Lai arī patlaban vēl notiek viedokļu saskaņošana, ideju apmaiņa un komentāru sniegšana, Smiltēns pauda pārliecību, ka līdz dienas beigām deklarācijas projekta sadaļas tiks iesniegtas.

"Domāju, ka darbs ļoti veiksmīgi rit uz priekšu," teica politiķis, piebilstot, ka vēl šodien jāpaspēj izskatīt atlikušie dokumenti un komentāri.

Viņš arī sacīja, ka iekšlietu jautājumi deklarācijas projektā ir izdiskutēti un saskaņoti.

Viena no Nacionālās apvienības (NA) līderēm Ināra Mūrniece, komentējot deklarācijas projekta daļu aizsardzības jomā, norādīja, ka par to vienošanās panākta jau darba grupas sēdē 17.novembrī.

"Lielu diskusiju nebija, principā runājām par niansēm," sacīja Mūrniece. Viņa atzīmēja, ka darba grupas apspriede notika nedaudz ilgāk nekā stundu, un tajā 90% dalībnieku bija vienisprātis par aizsardzības jomas jautājumiem.

Taujāta par iesniegšanas termiņu, Mūrniece norādīja, ka patlaban notiek darbs pie niansēm un redakcionāliem precizējumiem, taču uzticētā deklarācijas projekta sadaļa tiks iesniegta laikus.

Jau ziņots, ka Kariņš noteica topošās valdības darba grupu vadītājiem iesniegt deklarācijas projekta sadaļas līdz svētdienas vakaram.

JV apņēmusies vadīt valdības deklarācijas sagatavošanu tādās jomās kā finanses, ārpolitika, izglītība un zinātne, valsts pārvalde, tiesiskums un cīņa pret korupciju, klimats (vide) un enerģētika, labklājība un bērnu atbalsta politika.

NA izstrādās valdības deklarācijas saturu tādās nozarēs kā aizsardzība, ekonomika un nodarbinātība, satiksme, kultūrtelpa, nacionālā identitāte un informatīvā telpa.

Savukārt AS ir aicināta valdības deklarācijas rakstīšanā vadīt darba grupas, lai izstrādātu darba plānus reģionu attīstības, vides un digitalizācijas, zemkopības un mežsaimniecība, veselības, iekšējās drošības un krīzes vadības jomās.

Jau vēstīts, ka, saglabājoties arī neatrisinātiem jautājumiem, tomēr ir panākta vismaz daļēja AS un JV vienošanās par atbildības jomu sadalījumu topošajā valdībā un notiek valdības deklarācijas veidošana.