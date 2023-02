Plāno stiprināt bērnu tiesību aizsardzības jomu un uzlabot bāriņtiesu darbību

Tieslietu ministrija (TM) sagatavojusi grozījumus ar mērķi uzlabot bāriņtiesu darbību, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bāriņtiesas plānots atslogot no pienākumiem, kas nav raksturīgas tiesām, tādējādi ļaujot bāriņtiesām vēl vairāk stiprināt bērnu tiesību aizsardzību, skaidroja Kariņš.

"[Bērnu tiesību aizsardzība] ir arī liela tēma veidojot valdību. Mēs runājām par to, kas mums valstī būtu jādara, lai pastiprinātu bērnu aizsardzību un bērnu tiesības. Pirmais, TM virzīs grozījumus, kas plānoti, lai uzlabotu tieši bāriņtiesu darbību, atslogojot to no tiesām raksturīgām darbībām, lai tās varētu fokusēties uz galveno – palīdzēt mūsu bērniem," klāstīja premjers.

Premjers informēja, ka TM sagatavojusi piedāvājumu, kas padarīs grūtāku izvairīšanos no uzturlīdzekļu nemaksāšanas.

"Mūsu valstī zināma problēma, kas uzliek slogu nodokļu maksātājiem, ir, ka mums ir gana liels skaits cilvēku, kuri nemaksā alimentus, nemaksā naudu par saviem bērniem. Te ir paredzēti grozījumi, kas padarīs grūtāk indivīdiem izvairīties no šīs atbildības, lai pārējiem nodokļu maksātājiem nebūtu jānāk talkā viņu vietā," stāstīja Kariņš.

Attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos paredzēts skatīt valdības sēdē otrdien.