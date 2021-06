Plānojot pirkumus Līgo svētkiem, PVD atgādina pievērst uzmanību produktu derīguma termiņam

Plānojot pārtikas produktu pirkumus Līgo svētkiem, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina uzmanību pievērst pārtikas produktu derīguma termiņam un iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros, portālu "Delfi" informēja PVD.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepērkoties jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir uzglabāti tirdzniecības vietā un vai to iepakojums nav bojāts, uzsvēra dienestā.

Mājās pārtikas produkti jāuzglabā tādos apstākļos un temperatūrā, kā to marķējumā norādījis ražotājs. PVD atgādina, ka jēlprodukti jāuzglabā un jāgatavo atsevišķi no gatavajiem produktiem, kas netiks papildus termiski apstrādāti.

Gatavojot jēlproduktus, ir svarīgi tos pareizi termiski apstrādāt – cept, vārīt, grilēt tik ilgi, kamēr produkta iekšējā temperatūra ir sasniegusi vismaz +74°C, jo šādā temperatūrā iet bojā lielākā daļa kaitīgo mikroorganismu.

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova īpaši aicina būt uzmanīgiem, gatavojot mājputnu gaļu, jo šogad jau vairākkārt mājputnu gaļā, pārsvarā Polijas izcelsmes, PVD konstatējuši salmonellas. Arī citu valstu dienesti ir ziņojuši par salmonellām tieši Polijas izcelsmes putnu gaļā.

"Visos gadījumos PVD ir veicis visu nepieciešamo, lai piesārņotā produkcija tiktu izņemta no aprites vai tajā nemaz nenonāktu, tomēr arī paši patērētāji var sevi pasargāt pavisam vienkārši – kārtīgi to uzvārot vai uzcepot, jo salmonellas iet bojā dažu sekunžu laikā, produkta iekšējai temperatūrai sasniedzot vismaz +74°C," sacīja Marčenkova, uzsverot, ka tāpat ir svarīgi atcerēties, ka jēlproduktus, tostarp putnu gaļu jāgatavo atsevišķi no citiem produktiem, un pēc darba ar jēlproduktiem jāmazgā rokas un virtuves inventārs, lai nepiesārņotu citus produktus un virsmas.

Tāpat svētku laikā, kas joprojām būs karsts, pārtikas produktus, kas termiski apstrādāti, piemēram, ceptu gaļu, zivis, kā arī tos, kas tiek lietoti bez termiskās apstrādes, piemēram, dažādus salātus ar krējumu vai kūkas ar krēmu, nevajadzētu ilgstoši turēt istabas temperatūrā vai tiešos saules staros. Ja ēdieni uzreiz netiek apēsti, tad tie jānovieto aukstumā, lai tos droši varētu lietot nākamajā dienā.