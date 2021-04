Plešs rosinās Dundagas novada domes atlaišanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) nolēmis rosināt Dundagas novada domes atlaišanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā, ka līdz šim brīdim Dundagas novada dome nav lēmusi par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu, kā arī domes atbilde ministrijai nepārprotami liecina, ka tas netiks darīts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valdībai iesniegs likumprojektu par Dundagas novada domes atlaišanu, informēja ministrs.

Dundagas novada dome atbildē ministrijai esot norādījusi, ka pašlaik jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšana pašvaldībai neesot izdevīga, jo šobrīd lēmumu pieņemšana notiekot raitāk, bez apspriešanas komitejās un komisijās, bet visi lēmumi tiek pieņemti ārkārtas sēdēs, bez plašākas apspriešanas.

Ministrs uzsvēra, ka bez pašvaldības politiskās vadības Dundagas novada iedzīvotāju intereses netiek aizstāvētas būtisku lēmumu pieņemšanā. Piemēram, Dundagas novada pārstāvis nevar piedalīties apvienotajās komiteju sēdēs jaunveidojamajā Talsu novadā.

Plešs informēja, ka likumprojekts par domes atlaišanu tiks iesniegts izskatīšanai valdībā jau nākamās nedēļas sēdē. Esot sāktas konsultācijas ar citām ministrijām, par pašvaldības administratora iecelšanu. Plešs apsverot iespējas, administratoru izraudzīties no ministrijas darbiniekiem.

Viņš uzsvēra, ka tiks darīts viss, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti lēmumi un tiktu iecelts administrators.

Saskaņā ar Pašvaldību likumu dome tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saeimai iesniedz Ministru kabinets.

Viena no likuma normām nosaka, ka Saeima var atlaist pašvaldības domi, ja tā divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas.

Pēc domes atlaišanas, Saeimai, pēc Ministru kabineta priekšlikuma, jāieceļ attiecīgajā administratīvajā teritorijā pagaidu administrācija, kas darbosies līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā dome.

Jau ziņots, ka pirmdien, 26.aprīlī bija pēdējā diena, kad Dundagas novada deputāti varēja ievēlēt domes vadību, taču pašvaldības deputāti šo iespēju neizmantoja

Dundagas novada dome jau ilgstoši formāli ir bez vadības - janvārī amatus pameta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem"). "Mūsu cilvēkiem", kuriem domē ir piecas vietas no deviņām, jaunu domes priekšsēdētāju no savām rindām neievēlē, bet neļauj to darīt arī opozīcijai.

Tā vietā formālā vara ir nodota "Mūsu cilvēkiem" savulaik izraudzītajai pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, kurai vienīgajai pašvaldībā ir paraksta tiesības.