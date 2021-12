Policija aicina ļaudis nepulcēties pasākumā 'Rododendrs'

Valsts policija (VP) aicina nepulcēties pirmdienas pēcpusdienā Rīgā plānotajā pasākumā, kam dots nosaukums "Rododendrs".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VP saistībā ar aicinājumiem pulcēties pasākumā "Rododendrs" vērš uzmanību, ka šobrīd cilvēku pulcēšanās saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir būtiski ierobežota, jo valstī aizvien ir ļoti augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju.

VP atgādina, ka aicinājums pulcēties un pulcēšanās, pārsniedzot atļauto personu skaitu, ir likumpārkāpums ar visām no tā izrietošajām sekām.

Policijā norāda, ka vēl tikai dažas nedēļas atpakaļ valstī bija ieviesti ļoti stingri ierobežojumi, tajā skaitā arī tika ierobežota pārvietošanās noteiktā laika periodā, nebija pieejami daudzi pakalpojumi, nestrādāja tirdzniecības centri u.c.

Šobrīd, pateicoties lielākās sabiedrības daļas izpratnei par ierobežojumu nepieciešamību šajā laikā, kopējiem spēkiem ir izdevies samazināt saslimšanu ar vīrusu, kas ir ļāvis kaut nedaudz atslogot veselības sistēmu. Attiecīgi varēja mīkstināt ierobežojumus, līdz ar ko dažādi pakalpojumi, lai arī ar dažādiem noteikumiem, tomēr ir pieejami. Tomēr ir jāsaprot, ka šī situācija ir ļoti trausla un masveida pulcēšanās var izraisīt jaunu saslimšanas uzliesmojumu, kas var atkal rezultēties ar ierobežojumu palielināšanu.

VP priekšnieks Armands Ruks, vēršoties pie pasākuma "Rododendrs" organizatora, kā arī citām atbalstu paudušajām personām no dažādām aktīvistu grupām, uzsver: "Aicinu atteikties no nesankcionētu pulcēšanās pasākumu organizēšanas! Vēršu uzmanību, ka šādas darbības ir likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" pārkāpums, kā arī cilvēku apzināta pulcēšana ārkārtējās situācijas laikā, nerēķinoties ar Covid-19 vīrusa masveida izplatīšanas riskiem, ir administratīvi sodāmas darbības. Tāpat vēršu uzmanību, ka saskaņā ar Krimināllikuma 225.1 pantu par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, ir paredzēta kriminālatbildība".

VP priekšnieks vēlas atzīmēt, ka policijas amatpersonām saskaņā ar noteiktajiem pienākumiem un uzdevumiem ir jānodrošina sabiedriskā kārtība, jāapkaro noziedzība, proti, jānovērš un jāpārtrauc dažādi likumpārkāpumi. Policijas amatpersonas nedrīkst pieļaut savā rīcībā bezdarbību šādos gadījumos.

Viņš akcentē, ka VP "vienmēr bija, ir un būs daļa no sabiedrības un arī policijas amatpersonas, gluži kā jebkuru citu sabiedrības pārstāvi, skar pandēmija un tās radītās sekas".

Ruks aicina iedzīvotājus "būt saprotošiem, iecietīgiem un neļauties provokācijām, izdarot likumpārkāpumus, kas izpaužas kā masveida pulcēšanās Covid-19 pandēmijas laikā, apdraudot savu un citu personu veselību".

VP norāda, ka saistībā ar šo pasākumu ir gatava jebkuram notikumu attīstības scenārijam.

"Ļoti ceram uz sabiedrības izpratni, atbildību un spēju izturēt šīs pandēmijas radītos izaicinājumus, nepakļaujoties provokatoru aicinājumiem destabilizēt situāciju. Uzsveru, ka policijas mērķis šajā pandēmijas laikā nekad nav bijis kādu sodīt, bet gan rūpēties par sabiedrības drošību. Tajā pat laikā jāizprot, ka pretlikumīgām darbībām ir arī sekas. Būsim atbildīgi pret sevi, apkārtējiem un savu valsti," aicina Ruks.

"Delfi" jau rakstīja, ka Rīgas dome nav saskaņojusi opozīcijas politiķa Alda Gobzema (LuK) šonedēļ iecerēto protesta pasākumu Rīgā.

Neļaut pasākuma rīkošanu esot rekomendējušas tiesībsargājošās iestādes. Arī pašvaldībai pēc saziņas ar organizatoru neesot radusies pārliecība, ka organizētājs uzņemsies atbildību par pasākumu, ja tas nenoritēs atbilstoši šobrīd valstī spēkā esošajām regulējošajām normām.

Tāpat jau ziņots, ka VP kopumā pret Saeimas deputātu Gobzemu sākusi pāris desmitus administratīvo pārkāpumu procesu par iespējamiem pārkāpumiem viņa politiskajos pasākumos.

Policija arī noskaidrojusi daļu no nesankcionēto sapulču apmeklētājiem, un patlaban turpinās konstatēto materiālu izvērtēšana. Līdz šim septiņos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi pret sapulču dalībniekiem.

Gobzems pagājušajā nedēļā tikās ar atbalstītājiem vairākās Latvijas pilsētās, kā arī galvaspilsētas apkaimēs.