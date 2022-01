Policija četru mēnešu laikā vilcienos pieķērusi 460 pasažierus bez sejas maskām

Valsts un Rīgas pašvaldības policija, uzraugot epidemioloģisko prasību ievērošanu sabiedriskajā transportā, pēdējo četru mēnešu laikā veica 169 pārbaudes "Pasažieru vilciens" vilcienos. Likumsargi kopumā konstatēja 460 cilvēkus bez mutes un deguna aizsegiem vai ar to neatbilstošu lietošanu, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvis Egils Krutovs.

221 gadījumā uzsākts administratīvā pārkāpuma process, taču 198 gadījumos, izteikts mutisks aizrādījums.

Par mutes un deguna aizsega nelietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

"AS "Pasažieru vilciens" izsaka pateicību Valsts policijai un Rīgas pašvaldības policijai par sadarbību, kā arī ikvienam pasažierim par atbildīgu piesardzības pasākumu ievērošanu. Aicinām visus mūsu pasažierus būt savstarpēji saprotošiem un pieklājīgiem un ievērot visus noteikumus, lai saglabātu savu un apkārtējo labu veselību," aicina uzņēmuma pārstāvis Krutovs.

Kā norāda uzņēmums, papildu saviem tiešajiem darba pienākumiem, konduktori un kontrolieri sabiedriskajā transportā veic ne tikai biļešu pārbaudes, bet arī pievērš uzmanību, vai pasažieri brauciena laikā pareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Ja kādam pasažierim nav elpceļu aizsega, vai tāds netiek lietots atbilstoši noteiktajām prasībām, konduktori un kontrolieri vispirms pasažierim norāda uz to, ka sejas maska ir jālieto, un palūdz to uzlikt – nosedzot kā degunu, tā zodu. Atteikuma gadījumā pasažieris tiek aicināts labprātīgi izkāpt no vilciena nākamajā pieturvietā.

"Ņemot vērā, ka vilcienu apkalpojošais personāls ir tiesīgs tikai aizrādīt pasažieriem uz valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām un to pienācīgu ievērošanu, kā arī to, ka ikviens policijas izsaukums, lai novērstu šo prasību pārkāpumu, neizbēgami ietekmē tālāko vilcienu kustības grafiku, katrs gadījums un veicamie pasākumi tiek izvērtēti individuāli," norāda "Pasažieru vilciens" pārstāvis Egils Krutovs.

Jau vēstīts, ka laikā līdz 28. februārim visos pasažieru vilcienu kā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja reisos braucieni tiks nodrošināti tā saucamajā sarkanajā režīmā, ievērojot iepriekš valstī noteiktās drošības prasības. Joprojām ir spēkā arī noteiktā sabiedriskā transporta ietilpība, kas nedrīkst pārsniegt 80%.

Visiem pasažieriem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi, turklāt ieteicams lietot FFP2 tipa respiratorus, kas nodrošina augstāku epidemioloģisko aizsardzību.