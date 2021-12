Vēl šoruden Jaunās vienotības (JV) politiķi konkurentiem neslēpti pamāja ar mietu, lai tie nedomā gāzt valdību. Citā valdībā JV neiešot, bet bez tās izveidot jaunu koalīciju partiju sazīmēto sarkano līniju dēļ arī nav iespējams. "Tas bija ļoti nopietns paziņojums, apsverot visus par un pret. Un šķiet, ka tas nostrādāja," atzīst apvienības lielākā brāļa partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, kurš izbrīvējis laiku sarunai otrdienas rītā, pirms paša vadītās Saeimas komisijas sēdes.

Caur adatas aci izsprukušajai un esošajā Saeimas sasaukumā knapi iekļuvušajai JV, kas pēc tam tika pie iespējas vadīt valdību, reitingi pašlaik sola krietni labāku nākamo vēlēšanu iznākumu. Situācija pasaulē gan ir tik neskaidra, ka Ašeradens pagaidām ir piesardzīgi optimistisks. Kā JV sadalīs spēles laukumu ar saviem principiālākajiem sāncenšiem "Attīstībai"/"Par"? Vai uz vēlēšanām JV piedāvās arī kādas jaunas līderu sejas vai dominēs jau ierastie "vecie buki"? Vai ir pamats konkurentu pārmetumiem par haotisku premjera Krišjāņa Kariņa vadības stilu?

"Delfi" turpina Saeimā ievēlēto politisko spēku līderu interviju sēriju "Politiskā temperatūra".

Iesākumā par aktualitātēm. Vai uz svētku laiku vēl kaut kas varētu mainīties ierobežojumos?

Skatīsimies, izejot no omikrona situācijas. Valdība vēl šonedēļ vērtēs situāciju attiecībā uz lielveikaliem. Diemžēl tās ziņas, kas ienāk par omikronu, ir ļoti pretrunīgas. Vieni saka, ka omikrons ir, tā teikt, pēdējā fāze, un ļoti optimistiski uz to skatās. Tajā pašā laikā no Lielbritānijas pienākošās ziņas nav tik priecīgas. Es katrā ziņā gribu teikt, ka stingrāks pilnīgi noteikti nekas nepaliks. Drīzāk mēģināsim skatīties cilvēcīgi, lai varētu tikt galā ar svētku rūpēm. Protams, negribētos atkārtot tādu situāciju, kāda bija ar Ziemassvētku tirdziņiem, kad teica "Jā, tagad varat likt", bet, protams, tie cilvēki nebija sagatavojušies. Tāpēc, piemēram, Rīgā nav Ziemassvētku tirdziņu.