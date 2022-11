Politologs nesaredz iespējas JV veidot citus koalīcijas modeļus

Valdības veidošanas modelī nav daudz alternatīvu - ja Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) netiek iekļauta koalīcijā, ir grūti saprast, kādas vēl ir izvēles iespējas, pauda Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes dekāns un politologs Jānis Ikstens.

"Es gribētu redzēt, ko tad viņš izveidos," ironiski atzīmēja Ikstens, komentējot Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) pausto par citiem iespējamajiem koalīcijas modeļiem, gadījumā, ja ar "Apvienoto sarakstu" (AS) neizdosies vienoties par atbildības jomu sadalījumu.

Politologa skatījumā, nebūtu tālredzīgi, ja šajā konfliktā piekāptos tikai viena puse – ir jāpanāk saprātīgs un patiess kompromiss, kurā abu partiju ieguvums būtu līdzvērtīgs, lai "koalīcija varētu izturēt ilgāk nekā līdz Ziemassvētkiem".

LU dekāns pauda, ka partijām ir nepieciešama nopietna, saturīga saruna, beidzot draudēt ar dažādiem valdības veidošanas atrisinājuma scenārijiem. "Ir tiešām skaidri jārunā par domstarpībām un jābeidz vilkt laiku," uzsvēra Ikstens.

"Laika vilkšana", viņaprāt, ir novērojama no abām pusēm – gan no premjera, gan arī no AS.

Ir jābeidz runāt "riņķī apkārt," pauda politikas eksperts, sakot, ka nav skaidri saprotams, kādas ir katras potenciālās koalīcijas partijas vēlmes. Tāpat viņš pieļāva iespēju, ka, par spīti koalīcijas sarunu atklātībai, dažādas nozīmīgas detaļas no sabiedrības tiek slēptas.

Politiķiem ir jāvienojas par to, par ko parasti koalīcijas veidošanas sarunās vienojas, sacīja Ikstens. "Nav ko māžoties un stāstīt, ka amati nav svarīgi," pauda politologs, minot to kā vienu no lēmumiem, par ko jāvienojas. Tāpat, viņaprāt, jāpanāk vienošanās par to, kādas personas valdības amatus ieņems, kā arī par lielajām politiskajām prioritātēm.

Ir jāsāk izstrādāt valdības deklarāciju, jo laiks rit un ziema tuvojas, atzīmēja LU dekāns.

Sabiedrība tiek nedaudz "tracināta", pauda politologs, sakot, ka JV ir izvēlējusies vairākus jaunus koalīcijas veidošanas paņēmienus, tostarp "kopš Einara Repšes valdības laikiem nepieredzētu atklātību". Pēc viņa teiktā, iedzīvotāji šim procesam seko līdzi kā seriālam, kuram gandrīz katru dienu iznāk jauna sērija. No vienas puses, tas ir lietderīgi un svarīgi, vērtēja Ikstens, bet no otras puses, ir redzamas acīmredzamas domstarpības, kuras nav iespējams vienkārši atrisināt.

Kā ziņots, ja AS šonedēļ nesniegs atbildi par Kariņa piedāvāto atbildības jomu dalījumu, koalīcijas veidošana varētu izgāzties.

Kariņš pēc trešdien notikušās tikšanās ar AS pauda cerību, ka AS atbildi uz viņa piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sniegs pirms nedēļas beigām.

Tomēr no Kariņa sacītā secināms, ka, ja šonedēļ atbilde no AS netiek saņemta, tad droši vien neizdosies tikt skaidrībā ar virzīšanos uz šāda veida koalīcijas izveidi.

Savukārt AS politiķi Edvards Smiltēns, Edgars Tavars un Uldis Pīlēns uzsvēra, ka sākumā ir nepieciešams strādāt pie valdības darāmajiem darbiem un vienoties, kas ir paveicams konkrētajās nozarēs.

JV politiķis Kariņš uzsvēra, ka pirms atbildes saņemšanas no AS par atbildības jomām premjers valdības veidošanas procesā tālāk nevirzīsies.

Vaicāts, vai tas varētu nozīmēt, ka trīs partiju koalīcija netiek izveidota un jāveido cita koalīcija, AS politiķis Smiltēns uzsvēra, ka ir spēkā trīs partiju noslēgtais memorands un ka "līgumi ir jāpilda". AS pārstāvji nekomentēja citu jautājumu, vai AS būtu gatava uzņemties iniciatīvu citas koalīcijas izveidošanai.

Kariņa un AS pretējais skatījums par to, kā tālāk rīkoties, ir iezīmējis šķērsli valdības koalīcijas izveidošanā.

Tāpat ziņots, ka Kariņam ir padomā arī citi koalīcijas modeļi, ja šodien gaidāmās sarunas ar AS Saeimas frakcijas deputātiem izgāzīsies, tā politiķis sacīja intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes".

Kariņš atklāja, ka no AS sagaida skaidru atbildi, vai tā ir vai nav gatava strādāt koalīcijā un veidot valdību kopā ar "Jauno vienotību" (JV) un Nacionālo apvienību (NA). Tādā gadījumā AS būtu jāpiekrīt piedāvātajam ministru portfeļu sadalījumam, kuru mainīt, pēc Kariņa teiktā, būtu ļoti grūti, jo, ja izmainītu vienu daļu, būtu nepieciešams mainīt arī citas.

Vaicāts, kā rīkosies tālāk, ja tikšanās ar AS tomēr nenesīs cerēto rezultātu, Kariņš atbildēja, ka tad viņš vērsīsies pie Valsts prezidenta. Uz jautājumu, vai tas nozīmētu, ka AS vairs nebūs potenciālais koalīcijas partneris, politiķis atbildēja noraidoši, taču vienlaikus sacīja, ka tad, visticamāk, būs jāatgriežas pie sākotnēji piedāvātā četru partiju koalīcijas modeļa.