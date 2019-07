Politologs: Zepa izredzes kļūt par Rīgas mēru nav lielas

Partijas "Latvijas attīstībai" (LA) frakcijas vadītāja Viestura Zepa izredzes tikt apstiprinātam Rīgas mēra amatā nav lielas, pauda politologs Juris Rozenvalds.

Viņš skaidroja, ka esošais partiju izkārtojums, kā arī tas, ka Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcijas" deputāti gatavi sadarboties ar partiju "Gods kalpot Rīgai!" (GKR), kā arī pastarpināti ar partiju "Saskaņa", liecina, ka LA frakcijas nominētā kandidāta Zepa izredzes kļūt par Rīgas mēru nav lielas.

Politologs Zepa kandidatūru drīzāk saista ar politiķa vēlmi "demonstrēt stāju", jo viņa kandidatūra neesot perspektīva, īpaši tāpēc, ka opozīcijas partijas nav gatavas sadarboties ar "Neatkarīgo deputātu frakcijas" politiķiem.

Rozenvalds uzskata, ka Rīgas mēra amatā drīzāk varētu apstiprināt pašreizējo domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Oļegu Burovu (GKR). Viņaprāt, ja Burovs spēs atrisināt problēmu starp "Neatkarīgo deputātu frakciju" un "Saskaņu", proti, esot par šo pušu starpnieku, viņš varētu kļūt par Rīgas mēru.

Kā ziņots, LA Rīgas domes frakcija galvaspilsētas mēra amatam oficiāli nolēmusi nominēt Zepu.

Līdz ar to mēra amatam izvirzīti divi kandidāti - Zeps un pašreizējais domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Burovs.

Rīgas domes opozīcijas partijas pagaidām gan nesteidz paust atbalstu LA Rīgas domes frakcijas galvaspilsētas mēra amatam nominētajam Zepam, savukārt partijas "Saskaņa" un GKR neatbalstīs partijas "Latvijas attīstībai" (LA) frakcijas mēra kandidatūru Viesturu Zepu.

Nākamnedēļ, pirmdien un otrdien, LA frakcija plāno tikties ar līdzšinējiem opozīcijas partneriem un tikai pēc tam, kad būs sapratuši viņu nostāju, lems, vai un ar ko tikties tālāk.

Vienlaikus Zeps sacīja, ka ar "Saskaņu" LA sadarboties neplāno nekādos apstākļos, jo partijas pozīcija vienmēr ir bijusi cīnīties ar "Saskaņu", jo šī partija, pēc viņa domām, nerīkojas rīdzinieku interesēs, bet īsteno savu politiku. "Plus "Saskaņa" nepārtraukti provocē un māna opozīcijā esošos deputātus, solot šo to, kā rezultātā opozīcija tiek novājināta," pauda deputāts.

Taujāts par iespējamo sadarbību ar deputātiem, kuri nesen tika izslēgti no "Saskaņas", Zeps pagaidām bija izvairīgs.

Rīgas dome patlaban ir sašķelta astoņās frakcijās un strādā bez mēra.

Mēra krēsls ir vakants kopš 21. jūnija, kad uzticības balsojumu neizturēja Dainis Turlais (GKR), kurš amatā sabija nepilnu mēnesi.

Mēra ievēlēšanai nepieciešama 31 balss. "Saskaņas" un GKR bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no GKR.

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no JKP un astoņi no LA.

Vēl četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti izveidojuši "Neatkarīgo deputāti frakciju", bet vēl trīs citi deputāti - deputātu bloku "Rīgai!".