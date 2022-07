'Positivus' laikā Rīgā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Nedēļas nogalē, no 15. līdz 17. jūlijam, Rīgā norisināsies festivāls "Positivus," kura laikā Lucavsalā tiks ieviesti vairāki satiksmes ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No otrdienas, 12. jūlija, pulksten 9 līdz otrdienas, 19. jūlija, pulksten 17 tiks slēgta transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.

Savukārt no ceturtdienas, 14. jūlija, pulksten 17 līdz svētdienas, 17. jūlija, pulksten 3 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā, Laivu ielā (Lucavsalā), posmā aiz tirdzniecības centra "K Senukai" transportlīdzekļu stāvlaukuma, kā arī ceļā uz mazdārziņu teritoriju, pretī tirdzniecības centra "K Senukai" transportlīdzekļu stāvlaukumam.

Domē skaidro, ka ierobežojumi neattieksies uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem ar speciālām SIA "Positivus" izsniegtām atļaujām.

No 14. jūlija pulksten 17 līdz 17. jūlija pulksten 3 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Lucavsalas publiskajā autostāvvietā un Lucavsalas ielas posmā no Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apļa līdz Laivu ielai.

Domē atzīmē, ka Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju nepieciešamības gadījumā ierobežos, regulēs vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi, izņemot sabiedrisko transportu, pasākuma norises vietā un tai piegulošajās ielās. Tas cita starpā iekļauj arī Salu tiltu, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apli un nobrauktuves uz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī.

Kā vēstīts, nedēļas nogalē, 15. un 16. jūlijā, pēc divu gadu pārtraukuma norisināsies 14. "Positivus" festivāls. Šogad pirmo reizi tas notiks Rīgā, Lucavsalā.

"Positivus" festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no piektdienas, 15. jūlija, pulksten 12 līdz 2, un no sestdienas, 16. jūlija, pulksten 12 līdz 2. Savukārt mini telšu pilsētiņa (ierobežotā skaitā) apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija pulksten 10 līdz 17. jūlija pulksten 12.