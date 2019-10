Prasa prokuratūrai vērtēt RD amatpersonu rīcību 'Rīgas satiksmes' zaudējumu lietā

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par to, ka Rīgas domes (RD) amatpersonas neplāno piedzīt zaudējumus no bijušiem "Rīgas satiksmes" valdes locekļiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) lūdz Ģenerālprokuratūrai izvērtēt Rīgas domes amatpersonu rīcību, portālu "Delfi" informēja ministra Jura Pūces (AP) padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Agnese Vārpiņa.

Publiski izskanējusi informācija liecina, ka advokātu biroja "Novius" veiktajos audita materiālos par uzņēmumu "Rīgas satiksme" identificēti vairāki pārkāpumi, kas var kalpot par pamatu, lai pret bijušo uzņēmuma valdi vērstos ar civilprasību tiesā par zaudējumu piedziņu, informē Vārpiņa.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka valdes un padomes loceklis atbild par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja viņš nav rīkojies atbilstoši labas un atbildīgas pārvaldības principiem.

Rīgas domes amatpersonām, kas šobrīd pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus "Rīgas satiksmē", balstoties uz Komerclikumu ir pienākums celt prasību pret valdes vai padomes locekļiem, kas ir nodarījuši zaudējumus kapitālsabiedrībai "Rīgas satiksme", norāda ministra padomniece.

Līdz ar to VARAM ieskatā, ja ir konstatēti pārkāpumi bijušo "Rīgas satiksme" valdes locekļu darbībā un tie ir radījuši būtisku finansiālu kaitējumu uzņēmumam, tai skaitā rīdzinieku nodokļu maksātāju interesēm, tad "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājam Vadimam Baraņņikam, kuram vienīgajam ir tiesības pieņemt lēmumu, būtu nekavējoties jāvēršas tiesā par zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem.

Ja atklāti pārkāpumi un prasība tomēr netiek celta, tad kapitāldaļu turētāja Baraņņika rīcībā ir saskatāms Krimināllikuma 319.panta pārkāpums, proti, valsts amatpersonas bezdarbība, norāda Vārpiņa.

Jau ziņots, ka šonedēļ uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā sacīja, ka pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" padomes primārais uzdevums ir izraudzīties jaunu uzņēmuma valdi un tikai pēc tam vērtēt bijušās valdes atbildību.

Viņš domniekiem uzsvēra, ka viens no galvenajiem padomes uzdevumiem patlaban ir jaunas valdes atlase. Tiek prognozēts, ka tā tiks iecelta divu līdz trīs mēnešu laikā.

Atbildot uz domnieku jautājumiem par to, vai padomes ieskatā ir jāvēršas pret bijušo uzņēmuma valdi ar regresa prasību par zaudējumu piedziņu, Narvaišs pauda viedokli, ka primāri ir nostabilizēt uzņēmuma darbu un sakārtot tā nākotnes perspektīvas un tikai pēc tam "skatīties atpakaļ."

"Mums ir skaidrs, kā ieviest auditorkompānijas "Ernst&Young" ziņojumā ietvertos priekšlikumus, un tas tiek darīts. Protams, bijušās valdes atbildības izvērtējums nav jāaizmirst, taču auditiem par vēršanos pret bijušajām amatpersonām un par sadarbību ar "Rīgas karti" ķersimies klāt secīgi," teica Narvaišs.

Līdz ar to viņš konkrēti neatbildēja, vai uzņēmums šādu regresa prasību kādreiz varētu iesniegt.

Runājot par "Rīgas satiksmes" pārvaldību, opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis (V) jautāja, vai Narvaišs kā padomes locekli izskatīs valdes locekļa Emīla Jakrina atcelšanu no amata, jo viņš bija viens no tiem valdes pārstāvjiem, kuri atkāpās no amata pēc korupcijas skandāla. Uz jautājumu domnieks saņēma noraidošu atbildi, jo, pēc Narvaiša teiktā, divu mēnešu laikā tiks izraudzīta jauna valde un visi līdzšinējie tās pārstāvji tāpat zaudēs amatus.

Tāpat domnieks prasīja, vai balstoties uz advokātu biroja SIA "Novius" atzinumu, padome vērsīsies ar regresa prasību pret bijušo valdi. Padome esot lūgusi par šo viedokli valdei, taču tas pagaidām nav saņemts. Domnieks pauda neizpratni, kā tas nākas, ka padome prasa viedokli valdei, kurā ir Jakrins. "Sanāk, ka jūs prasāt Jakrinam vai, viņaprāt, var pret viņu vērsties tiesā," teica Ķirsis. Narvaišs izteicās, ka valde šajā situācijā esot padomes vienīgais darba instruments.

Septembra beigās Rīgas domes opozīcijas partijas pieprasīja domes vadībai atslepenot advokātu biroja SIA "Novius" atzinumu, kurā izvērtēta iespējamā vēršanās ar regresa prasību pret bijušo SIA "Rīgas satiksme" valdi.

"Rīgas satiksme" piesaistīja advokātu biroju SIA "Novius", lai vērtētu iepriekšējās valdes un citu atbildīgo amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un viņu darbību rezultātā iespējami nodarītos finansiālos zaudējumus.

Kā savā iesniegumā Rīgas domes priekšsēdētājam Oļegam Burovam (GKR) norāda domnieki, uz sistēmisko korupciju un nesaimnieciskumu "Rīgas satiksmē" norāda gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sāktie kriminālprocesi, kuros ir iesaistīti bijušie uzņēmuma valdes locekļi un bijušais kapitāldaļu turētājs Nils Ušakovs (S), gan auditorkompānijas "Ernst&Young" konstatētie fakti, par kuriem Valsts policija ir sākusi izmeklēšanu.

"Sabiedrībai ir tiesības nepastarpināti zināt, vai advokātu biroja atzinumā ir konstatēts pietiekams pamats vērsties pret atbildīgajām amatpersonām ar regresa prasību, lai piedzītu Rīgas pilsētas pašvaldībai radītos zaudējumus," uzskata opozicionāri.

Ņemot vērā minēto, domnieki pieprasa Burovam rīkoties, lai šo ziņojumu padarītu pieejamu sabiedrībai, noņemot ierobežotas pieejamības statusu.

Pieprasījumu Burovam parakstījuši visu opozīcijas frakciju vadītāji.

Kā ziņots, Rīgas domes deputāta Valtera Berga (JKP) ieskatā, neatkarīgi eksperti konstatējuši, ka pašvaldībai ir tiesisks pamats vērsties tiesā pret bijušo SIA "Rīgas satiksme" valdi, lai piedzītu vairāku miljonu eiro apmērā lēšamus zaudējumus.

Pēc domnieka teiktā, viņš ir iepazinies ar advokātu biroja SIA "Novius" atzinumu, un, viņaprāt, tajā ir konstatēts pietiekams pamats vērsties pret bijušo "Rīgas satiksmes" valdi ar regresa prasību. "Advokāti secinājuši, ka iepriekšējā valde nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks," pauda Bergs.

"Rīgas satiksme", komentējot "Novius" atzinumu, apstiprināja, ka iepriekšējās valdes atbildības izvērtēšanai tiešām tika piesaistīts advokātu birojs, taču atzinumā ietvertā informācija esot konfidenciāla un neesot izpaužama.

Tikmēr "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājs un Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks arī pēc advokātu biroja sniegtā atzinuma pagaidām neredz pamatu vērsties tiesā ar regresa prasību pret bijušo "Rīgas satiksmes" valdi.

Pēc viņa teiktā, advokāti savā atzinumā neesot konkrēti norādījuši, ka valdes locekļi apzināti vienā vai otrā gadījumā būtu pārkāpuši likumu. "Es ļoti piesardzīgi uz to skatos, tādēļ lūdzu precizēt arī tiesu praksi šādās situācijās, taču tādu precedentu ir ļoti maz. Viņi arī nevar konkrēti pateikt, ka mēs tiesā uzvarēsim, jo viņi nav tiesa. Bet, ja es vērsīšos ar nepamatotu prasību, man par to būs jāatbild," izteicās Baraņņiks.

"Rīgas satiksme" pret Bergu vērsusies policijā par it kā ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu.